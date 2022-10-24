https://sputnikarabic.ae/20221024/الشرطة-الكينية-تعتذر-بعد-قتل-صحفي-باكستاني-بارز-بالخطأ-قرب-العاصمة-1069412739.html
الشرطة الكينية تعتذر بعد قتل صحفي باكستاني بارز بالخطأ قرب العاصمة
الشرطة الكينية تعتذر بعد قتل صحفي باكستاني بارز بالخطأ قرب العاصمة
قالت الشرطة الكينية، اليوم الاثنين، إن صحفيا باكستانيا بارزا يعيش مختبئا في البلاد، قتل برصاص قوات الأمن بعد أن أسرعت السيارة التي كان يستقلها بدلا من التوقف... 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T12:55+0000
2022-10-24T12:55+0000
2022-10-24T12:55+0000
العالم
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وأعربت الشرطة الكينية عن أسفها إزاء الحادث، قائلة إنها قضية "خطأ في تحديد الهوية" أثناء البحث عن سيارة مماثلة متورطة في واقعة اختطاف طفل.الصحفي أرشد شريف، 50 عاما، غادر باكستان في يوليو/ تموز لتجنب الاعتقال بسبب انتقاده القوي لجيش البلاد. كما كان منتقدا لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي قال مرارا إنه يؤمن بحرية الإعلام.وقالت شرطة نيروبي إن شريف أصيب برصاصة في رأسه وقتل مساء الأحد، بعد أن مرت السيارة التي كان يستقلها مع شقيقه خرام أحمد عبر حاجز أقيم على طريق نيروبي-مجادي السريع لتفتيش المركبات على طول الطريق الرئيسي.تجاهل الاثنان أوامر الشرطة بالتوقف وزادا السرعة. قالت الشرطة إنهما "لم يتوقفا وشرعا في الرحلة"، ففتح رجال الأمن النار فانقلبت السيارة خلال مطاردة.وأكدت جافيريا صديق زوجة شريف مقتل زوجها في كينيا. ولم تعرف حالة شقيقه على الفور. وقالت شرطة نيروبي إن هيئة الرقابة الشرطية المستقلة ستتولى القضية لمزيد من التحقيق.
https://sputnikarabic.ae/20220725/مصرع-30-راكبا-جراء-سقوط-حافلة-في-نهر-وسط-كينيا-1065529798.html
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العالم
الشرطة الكينية تعتذر بعد قتل صحفي باكستاني بارز بالخطأ قرب العاصمة
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قالت الشرطة الكينية، اليوم الاثنين، إن صحفيا باكستانيا بارزا يعيش مختبئا في البلاد، قتل برصاص قوات الأمن بعد أن أسرعت السيارة التي كان يستقلها بدلا من التوقف عند حاجز بالقرب من نيروبي.
وأعربت الشرطة الكينية عن أسفها إزاء الحادث، قائلة إنها قضية "خطأ في تحديد الهوية" أثناء البحث عن سيارة مماثلة متورطة في واقعة اختطاف طفل.
الصحفي أرشد شريف، 50 عاما، غادر باكستان في يوليو/ تموز لتجنب الاعتقال بسبب انتقاده القوي لجيش البلاد. كما كان منتقدا لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي قال مرارا إنه يؤمن بحرية الإعلام.
وقالت شرطة نيروبي
إن شريف أصيب برصاصة في رأسه وقتل مساء الأحد، بعد أن مرت السيارة التي كان يستقلها مع شقيقه خرام أحمد عبر حاجز أقيم على طريق نيروبي-مجادي السريع لتفتيش المركبات على طول الطريق الرئيسي.
تجاهل الاثنان أوامر الشرطة بالتوقف وزادا السرعة. قالت الشرطة إنهما "لم يتوقفا وشرعا في الرحلة"، ففتح رجال الأمن النار فانقلبت السيارة خلال مطاردة.
وأكدت جافيريا صديق زوجة شريف مقتل زوجها في كينيا. ولم تعرف حالة شقيقه على الفور. وقالت شرطة نيروبي إن هيئة الرقابة الشرطية المستقلة ستتولى القضية لمزيد من التحقيق
.