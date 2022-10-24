https://sputnikarabic.ae/20221024/الصحة-العالمية-تشدد-على-أن-هذا-ليس-وقت-الاسترخاء-بشأن-كورونا-مع-اقتراب-الشتاء-1069412357.html

"الصحة العالمية" تشدد على أن "هذا ليس وقت الاسترخاء" بشأن كورونا مع اقتراب الشتاء

"الصحة العالمية" تشدد على أن "هذا ليس وقت الاسترخاء" بشأن كورونا مع اقتراب الشتاء

شددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، على أهمية التزام اليقظة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد وفيروس الإنفلونزا في أوروبا، وكذلك مع قرب فصل... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T12:53+0000

2022-10-24T12:53+0000

2022-10-24T12:53+0000

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

مجتمع

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وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، في بيان صحفي: "هذا ليس وقت الاسترخاء".وأشار كلوغ إلى أن الدول الـ53 التي تشكل منطقة أوروبا التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وتضم روسيا ودولا في آسيا الوسطى، كانت مرة أخرى في بؤرة انتشار وباء (كوفيد-19)، وهو ما يمثّل ما يقرب من 60 في المئة من حالات "كوفيد" الجديدة في جميع أنحاء العالم.وقال كلوغ: "يظل التطعيم أحد أكثر أدواتنا فعالية ضد كل من الإنفلونزا و(كوفيد-19)"، مشجعا أولئك المؤهلين للقاحات المضادة للإنفلونزا واللقاح المعزز لفيروس "كورونا" المستجد بالحصول عليها في أقرب وقت ممكن.وأشار مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، في بيانه إلى أنه "حتى الآن، شهدت منطقتنا أكثر من 260 مليون إصابة، و2.1 مليون حالة وفاة، وقمنا بإعطاء أكثر من 1.6 مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد".وتابع أنه في الأسبوع الماضي احتفلت "الصحة العالمية" بمرور 1000 يوم على الإبلاغ عن أول حالات (كوفيد-19)، مؤكدا: "ندخل شتاءنا الثالث الجائحي، ونحن مجهزون بشكل أفضل من أي وقت مضى".

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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, مجتمع