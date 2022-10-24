https://sputnikarabic.ae/20221024/الكاظمي-يؤكد-استمرار-حكومته-في-مكافحة-الفساد-والقبض-على-المجرمين--دون-اكتراث-لأصحاب-المزايدات-1069433590.html
الكاظمي يؤكد استمرار حكومته في مكافحة الفساد والقبض على المجرمين "دون اكتراث لأصحاب المزايدات"
الكاظمي يؤكد استمرار حكومته في مكافحة الفساد والقبض على المجرمين "دون اكتراث لأصحاب المزايدات"
قال رئيس مجلس الوزراء، المنهية ولايته مصطفى الكاظمي، إن حكومته مستمرة في مكافحة الفساد والقبض على المجرمين. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T21:48+0000
2022-10-24T21:48+0000
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وكتب الكاظمي في تغريدة له على تويتر"، أنه "منذ اليوم الأول وحتى اللحظة الأخيرة، نؤكد على استمرار حكومتنا في مكافحة الفساد، وكشف الفاسدين، والقبض على المجرمين".وأضاف "ملاحقة سراق المال العام وتقديمهم إلى العدالة قضية حظيت باهتمامنا المباشر، ومتابعتنا الدقيقة وفق السياقات القانونية المعمول بها في تنفيذ الأوامر القضائية، دون اكتراث لأصحاب المزايدات والابتزازات السياسية ومزوري الحقائق الذين كانوا أساس الفساد والمدافعين عنه، وسيبقون إذا لم يتم التصدي لهم سياسياً وفضحهم شعبياً".ووجه الكاظمي الشكر "لأبطال وزارة الداخلية على جهودهم، وكل الأجهزة الأمنية، وشكراً للقضاء وأجهزته، فنحن جميعاً نعمل لأجل الوطن والدولة".وجاء تعليق الكاظمي بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية، الاثنين، اعتقال متهم في مطار بغداد على خلفية قضية "الأمانات الضريبية".
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
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الكاظمي يؤكد استمرار حكومته في مكافحة الفساد والقبض على المجرمين "دون اكتراث لأصحاب المزايدات"
21:48 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 21:51 GMT 24.10.2022) تابعنا عبر
قال رئيس مجلس الوزراء، المنهية ولايته مصطفى الكاظمي، إن حكومته مستمرة في مكافحة الفساد والقبض على المجرمين.
وكتب الكاظمي في تغريدة له على تويتر"، أنه "منذ اليوم الأول وحتى اللحظة الأخيرة، نؤكد على استمرار حكومتنا في مكافحة الفساد
، وكشف الفاسدين، والقبض على المجرمين".
وأضاف "ملاحقة سراق المال العام وتقديمهم إلى العدالة قضية حظيت باهتمامنا المباشر، ومتابعتنا الدقيقة وفق السياقات القانونية المعمول بها في تنفيذ الأوامر القضائية، دون اكتراث لأصحاب المزايدات والابتزازات السياسية ومزوري الحقائق الذين كانوا أساس الفساد والمدافعين عنه، وسيبقون إذا لم يتم التصدي لهم سياسياً وفضحهم شعبياً".
ووجه الكاظمي الشكر "لأبطال وزارة الداخلية على جهودهم، وكل الأجهزة الأمنية، وشكراً للقضاء وأجهزته، فنحن جميعاً نعمل لأجل الوطن والدولة".
وجاء تعليق الكاظمي بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية، الاثنين، اعتقال متهم في مطار بغداد على خلفية قضية "الأمانات الضريبية".