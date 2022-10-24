https://sputnikarabic.ae/20221024/المكسيك-إعصار-روسلين-يصل-إلى-ساحل-المكسيك-1069393660.html

المكسيك.. إعصار "روسلين" يصل إلى ساحل المكسيك

المكسيك.. إعصار "روسلين" يصل إلى ساحل المكسيك

وصل الإعصار روسلين من الفئة الثالثة، الأحد، إلى ساحل المحيط الهادئ بولاية ناياريت المكسيكية (شمال غرب)، وفق ما أورده المركز الوطني الأمريكي للأعاصير. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار المكسيك

المكسيك

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وأوضح المركز، في نشرة، أن "روسلين ضرب الساحل الغربي للمكسيك قرب سانتا كروز في ناياريت قرابة الساعة 11:20 صباحا بتوقيت غرينتش، وبلغت سرعة رياحه 195 كيلومترا في الساعة".أما في بلدة بويرتو فالارتا (بولاية خاليسكو) التي يبلغ عدد سكانها نحو 220 ألف نسمة، وهي واحدة من أكبر مدن المنطقة تضررا من الإعصار، فقد بدأت الرياح والأمواج العاتية بالتصاعد قرابة الساعة 09.00 بتوقيت غرينتش.وقبل ساعات فقط من وصول الإعصار إلى الساحل المكسيكي، كان قد تم خفض تصنيف "روسلين" من الفئة الرابعة إلى الثالثة على مقياس "سفير-سمبسون" للأعاصير، مع توقع تراجع سريع في قوته بعد بلوغه اليابسة.

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