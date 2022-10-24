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المكسيك.. إعصار "روسلين" يصل إلى ساحل المكسيك
المكسيك.. إعصار "روسلين" يصل إلى ساحل المكسيك
وصل الإعصار روسلين من الفئة الثالثة، الأحد، إلى ساحل المحيط الهادئ بولاية ناياريت المكسيكية (شمال غرب)، وفق ما أورده المركز الوطني الأمريكي للأعاصير. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار المكسيك
المكسيك
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وأوضح المركز، في نشرة، أن "روسلين ضرب الساحل الغربي للمكسيك قرب سانتا كروز في ناياريت قرابة الساعة 11:20 صباحا بتوقيت غرينتش، وبلغت سرعة رياحه 195 كيلومترا في الساعة".أما في بلدة بويرتو فالارتا (بولاية خاليسكو) التي يبلغ عدد سكانها نحو 220 ألف نسمة، وهي واحدة من أكبر مدن المنطقة تضررا من الإعصار، فقد بدأت الرياح والأمواج العاتية بالتصاعد قرابة الساعة 09.00 بتوقيت غرينتش.وقبل ساعات فقط من وصول الإعصار إلى الساحل المكسيكي، كان قد تم خفض تصنيف "روسلين" من الفئة الرابعة إلى الثالثة على مقياس "سفير-سمبسون" للأعاصير، مع توقع تراجع سريع في قوته بعد بلوغه اليابسة.
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أخبار المكسيك, المكسيك
أخبار المكسيك, المكسيك

المكسيك.. إعصار "روسلين" يصل إلى ساحل المكسيك

00:38 GMT 24.10.2022
© AFP 2022 / Victoria Razoامرأة تزيل المظلات من الشاطئ مع وصول الأمواج القوية إلى الساحل بسبب إعصار "غريس"، الذي وصل إلى الفئة الثانية، في بوكا ديل ريو، فيراكروز، المكسيك، 20 أغسطس 2021.
امرأة تزيل المظلات من الشاطئ مع وصول الأمواج القوية إلى الساحل بسبب إعصار غريس، الذي وصل إلى الفئة الثانية، في بوكا ديل ريو، فيراكروز، المكسيك، 20 أغسطس 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© AFP 2022 / Victoria Razo
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وصل الإعصار روسلين من الفئة الثالثة، الأحد، إلى ساحل المحيط الهادئ بولاية ناياريت المكسيكية (شمال غرب)، وفق ما أورده المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.
وأوضح المركز، في نشرة، أن "روسلين ضرب الساحل الغربي للمكسيك قرب سانتا كروز في ناياريت قرابة الساعة 11:20 صباحا بتوقيت غرينتش، وبلغت سرعة رياحه 195 كيلومترا في الساعة".
وحذر كل من المركز الوطني للأعاصير وخدمة الأرصاد الجوية المكسيكية من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة المصاحبة، التي قد تتسبب بحدوث فيضانات وانزلاقات أرضية، وأمواج يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار على طول ساحل المحيط الهادئ.
أما في بلدة بويرتو فالارتا (بولاية خاليسكو) التي يبلغ عدد سكانها نحو 220 ألف نسمة، وهي واحدة من أكبر مدن المنطقة تضررا من الإعصار، فقد بدأت الرياح والأمواج العاتية بالتصاعد قرابة الساعة 09.00 بتوقيت غرينتش.
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وقبل ساعات فقط من وصول الإعصار إلى الساحل المكسيكي، كان قد تم خفض تصنيف "روسلين" من الفئة الرابعة إلى الثالثة على مقياس "سفير-سمبسون" للأعاصير، مع توقع تراجع سريع في قوته بعد بلوغه اليابسة.
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