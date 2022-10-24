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الصحة الفلسطينية تعلن حدوث إصابات برصاص قوات الجيش الاسرائيلي داخل البلدة القديمة بنابلس
الصحة الفلسطينية تعلن حدوث إصابات برصاص قوات الجيش الاسرائيلي داخل البلدة القديمة بنابلس
أعلن وزارة الصحة الفلسطينية وقوع إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي داخل البلدة القديمة في نابلس. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T21:52+0000
2022-10-24T21:52+0000
2022-10-24T22:02+0000
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وقالت الوزارة إن 8 مصابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وصلوا إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس بينها إصابة حرجة في الصدر.وكان شاهد عيان أكد لسبوتنيك إصابة خمسة من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحدهم بجراح حرجة برصاص الجيش الإسرائيلي في اشتباكات بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وقال مراسل سبوتنيك إن "الجيش الإسرائيلي يمنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى المصابين في مدينة نابلس".وأشار إلى أن أكثر من ستين مركبة عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وسط إطلاق نار كثيف.وقال شاهد عيان لسبوتنيك: "مقاومون وعناصر أمنية أفشلوا تسلل قوة خاصة إسرائيلية للبلدة القديمة في نابلس وأصابوا بعضهم ما دفع الجيش الإسرائيلي لشن هجوم سريع".وسبق وأكد شاهد عيان لسبوتنيك أن "تعزيزات عسكرية إسرائيلية تصل تباعا وتقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحاصرة منذ نحو أسبوعين".
https://sputnikarabic.ae/20221024/استمرار-الحصار-الإسرائيلي-لمدينة-نابلس-تحذير-من-انتفاضة-فلسطينية-شاملة-1069420837.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الصحة الفلسطينية تعلن حدوث إصابات برصاص قوات الجيش الاسرائيلي داخل البلدة القديمة بنابلس
21:52 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 22:02 GMT 24.10.2022) تابعنا عبر
أعلن وزارة الصحة الفلسطينية وقوع إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي داخل البلدة القديمة في نابلس.
وقالت الوزارة إن 8 مصابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وصلوا إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس بينها إصابة حرجة في الصدر.
وكان شاهد عيان أكد لسبوتنيك إصابة خمسة من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحدهم بجراح حرجة برصاص الجيش الإسرائيلي
في اشتباكات بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال مراسل سبوتنيك إن "الجيش الإسرائيلي يمنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى المصابين في مدينة نابلس".
وأشار إلى أن أكثر من ستين مركبة عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وسط إطلاق نار كثيف
.
وقال شاهد عيان لسبوتنيك: "مقاومون وعناصر أمنية أفشلوا تسلل قوة خاصة إسرائيلية للبلدة القديمة في نابلس وأصابوا بعضهم ما دفع الجيش الإسرائيلي لشن هجوم سريع".
وسبق وأكد شاهد عيان لسبوتنيك أن "تعزيزات عسكرية إسرائيلية تصل تباعا وتقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحاصرة منذ نحو أسبوعين".