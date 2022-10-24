عربي
الجيش الروسي يعلن القضاء على 20 عسكريا وتدمير عربات قتالية خلال محاولة تقدم على محور كراسني ليمان
https://sputnikarabic.ae/20221024/بعثة-أمريكية-تشارك-بالتنقيب-عن-الآثار-في-العراق-1069398084.html
بعثة أمريكية تشارك بالتنقيب عن الآثار في العراق
بعثة أمريكية تشارك بالتنقيب عن الآثار في العراق
أعلنت هيئة الآثار والتراث في العراق، اليوم الاثنين، وصول بعثة أمريكية إلى محافظة ذي قار للمشاركة في أعمال التنقيب في تلول الهباء. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T09:10+0000
2022-10-24T09:10+0000
أخبار العراق اليوم
العثور على آثار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061220690_0:10:2559:1449_1920x0_80_0_0_ea657127f039e8c114f538c599be60c8.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مفتش آثار وتراث ذي قار، شامل رميض، أن الموقع في تلول الهباء يعد أحد أكبر مواقع جنوب بلاد ما بين النهرين.وذكر المسؤول العراقي أن مساحة موقع تلول الهباء (لكش قديما) تزيد عن 600 هكتار.ولفت إلى أن عمليات التنقيب انطلقت في هذه المنطقة منذ عام 1968، واستمرت لفترات متقطعة حتى عام 1990.وأشار إلى أن أعمال التنقيب خلال هذه الفترة كشفت عن أبنية ضخمة كالمعابد والمباني السكنية وأعداد كبيرة من اللقى الفنية التي تتميز بقيمة حضارية.وأشار إلى استئناف أعمال التنقيب والمسح المتقدم في مدينة لكش في عام 2019 وأنها مستمرة حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20221023/العراق-يعلن-القبض-على-12-متهما-بتجارة-الآثار-ويضبط-عشرات-القطع-1069389235.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061220690_186:0:2457:1703_1920x0_80_0_0_83e88a645c502ad2bad91f0b833b0cdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, العثور على آثار
أخبار العراق اليوم, العثور على آثار

بعثة أمريكية تشارك بالتنقيب عن الآثار في العراق

09:10 GMT 24.10.2022
© Photo / The U.S. Armyجنديان أمريكيان يقفان حول آثار مدينة آشور، العراق
جنديان أمريكيان يقفان حول آثار مدينة آشور، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Photo / The U.S. Army
تابعنا عبرTelegram
أعلنت هيئة الآثار والتراث في العراق، اليوم الاثنين، وصول بعثة أمريكية إلى محافظة ذي قار للمشاركة في أعمال التنقيب في تلول الهباء.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مفتش آثار وتراث ذي قار، شامل رميض، أن الموقع في تلول الهباء يعد أحد أكبر مواقع جنوب بلاد ما بين النهرين.
آثار عراقية تنجو من خطر استهدفها - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
العراق يعلن القبض على 12 متهما بتجارة الآثار ويضبط عشرات القطع
أمس, 17:57 GMT
وذكر المسؤول العراقي أن مساحة موقع تلول الهباء (لكش قديما) تزيد عن 600 هكتار.
ولفت إلى أن عمليات التنقيب انطلقت في هذه المنطقة منذ عام 1968، واستمرت لفترات متقطعة حتى عام 1990.
وأشار إلى أن أعمال التنقيب خلال هذه الفترة كشفت عن أبنية ضخمة كالمعابد والمباني السكنية وأعداد كبيرة من اللقى الفنية التي تتميز بقيمة حضارية.
وأشار إلى استئناف أعمال التنقيب والمسح المتقدم في مدينة لكش في عام 2019 وأنها مستمرة حتى الآن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала