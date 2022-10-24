https://sputnikarabic.ae/20221024/بعثة-أمريكية-تشارك-بالتنقيب-عن-الآثار-في-العراق-1069398084.html

بعثة أمريكية تشارك بالتنقيب عن الآثار في العراق

بعثة أمريكية تشارك بالتنقيب عن الآثار في العراق

أعلنت هيئة الآثار والتراث في العراق، اليوم الاثنين، وصول بعثة أمريكية إلى محافظة ذي قار للمشاركة في أعمال التنقيب في تلول الهباء. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T09:10+0000

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أخبار العراق اليوم

العثور على آثار

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مفتش آثار وتراث ذي قار، شامل رميض، أن الموقع في تلول الهباء يعد أحد أكبر مواقع جنوب بلاد ما بين النهرين.وذكر المسؤول العراقي أن مساحة موقع تلول الهباء (لكش قديما) تزيد عن 600 هكتار.ولفت إلى أن عمليات التنقيب انطلقت في هذه المنطقة منذ عام 1968، واستمرت لفترات متقطعة حتى عام 1990.وأشار إلى أن أعمال التنقيب خلال هذه الفترة كشفت عن أبنية ضخمة كالمعابد والمباني السكنية وأعداد كبيرة من اللقى الفنية التي تتميز بقيمة حضارية.وأشار إلى استئناف أعمال التنقيب والمسح المتقدم في مدينة لكش في عام 2019 وأنها مستمرة حتى الآن.

https://sputnikarabic.ae/20221023/العراق-يعلن-القبض-على-12-متهما-بتجارة-الآثار-ويضبط-عشرات-القطع-1069389235.html

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أخبار العراق اليوم, العثور على آثار