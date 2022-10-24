بناء أكبر ميناء في الشرق الأوسط في العراق
11:55 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 12:57 GMT 24.10.2022)
أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الجمعة الماضي، استكمال فرش الطبقة الأولى من الطريق الذي يربط بين ميناء الفاو الكوبية والنفق المغمور في محافظة البصرة.
وقال مدير عام الشركة فرحان الفروسي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم فرش الطبقة الأولى من الطريق الذي يربط بين ميناء الفاو الكوبية وصولا إلى النفق المغمور وبطول 52 كم".
وأكد أن "هذه الأعمال تعتبر نقطة تحول استراتيجية بإنشاء مشروع الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وطريق أم القصر"، مبينا أن "عرض الطريق 45 متر وارتفاع 1 متر استكملت بالكامل وأصبح الطريق جاهز لمرور الآليات".
وأضاف الفروسي أنه تم استكمال "30 كم من المرحلة الثانية وهي عبارة عن مادة مخلوطة بارتفاع 30 كم وشرعنا بالمرحلة الثالثة وبحدود 1 كم، لافتا إلى حجم العمل والحركة التجارية فيه ونسب الإنجازات التي فاقت توقيتاتها المخططة لها".
© AFP 2022 / Hussein Falehصورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
1/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
© AFP 2022 / Hussein Falehصورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
2/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
© AFP 2022 / Hussein Falehصورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
3/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
© AFP 2022 / Hussein Falehصورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
4/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
© AFP 2022 / Hussein Falehصورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
5/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
© AFP 2022 / Hussein Falehصورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر منارة في مشروع ميناء غراند فاو ، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
6/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر منارة في مشروع ميناء غراند فاو ، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
© AFP 2022 / Hussein Falehصورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
7/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
© AFP 2022 / Hussein Falehصورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
8/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.