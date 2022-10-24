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https://sputnikarabic.ae/20221024/بناء-أكبر-ميناء-في-الشرق-الأوسط-في-العراق-1069406534.html
بناء أكبر ميناء في الشرق الأوسط في العراق
بناء أكبر ميناء في الشرق الأوسط في العراق
أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الجمعة الماضي، استكمال فرش الطبقة الأولى من الطريق الذي يربط بين ميناء الفاو الكوبية والنفق المغمور في محافظة البصرة. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T11:55+0000
2022-10-24T12:57+0000
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وقال مدير عام الشركة فرحان الفروسي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم فرش الطبقة الأولى من الطريق الذي يربط بين ميناء الفاو الكوبية وصولا إلى النفق المغمور وبطول 52 كم".وأكد أن "هذه الأعمال تعتبر نقطة تحول استراتيجية بإنشاء مشروع الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وطريق أم القصر"، مبينا أن "عرض الطريق 45 متر وارتفاع 1 متر استكملت بالكامل وأصبح الطريق جاهز لمرور الآليات".وأضاف الفروسي أنه تم استكمال "30 كم من المرحلة الثانية وهي عبارة عن مادة مخلوطة بارتفاع 30 كم وشرعنا بالمرحلة الثالثة وبحدود 1 كم، لافتا إلى حجم العمل والحركة التجارية فيه ونسب الإنجازات التي فاقت توقيتاتها المخططة لها".
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фото, صور, وسائط متعددة, العراق, أخبار العراق اليوم
фото, صور, وسائط متعددة, العراق, أخبار العراق اليوم

بناء أكبر ميناء في الشرق الأوسط في العراق

11:55 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 12:57 GMT 24.10.2022)
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أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الجمعة الماضي، استكمال فرش الطبقة الأولى من الطريق الذي يربط بين ميناء الفاو الكوبية والنفق المغمور في محافظة البصرة.
وقال مدير عام الشركة فرحان الفروسي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم فرش الطبقة الأولى من الطريق الذي يربط بين ميناء الفاو الكوبية وصولا إلى النفق المغمور وبطول 52 كم".
وأكد أن "هذه الأعمال تعتبر نقطة تحول استراتيجية بإنشاء مشروع الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وطريق أم القصر"، مبينا أن "عرض الطريق 45 متر وارتفاع 1 متر استكملت بالكامل وأصبح الطريق جاهز لمرور الآليات".
وأضاف الفروسي أنه تم استكمال "30 كم من المرحلة الثانية وهي عبارة عن مادة مخلوطة بارتفاع 30 كم وشرعنا بالمرحلة الثالثة وبحدود 1 كم، لافتا إلى حجم العمل والحركة التجارية فيه ونسب الإنجازات التي فاقت توقيتاتها المخططة لها".
© AFP 2022 / Hussein Falehصورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
© AFP 2022 / Hussein Falehصورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
© AFP 2022 / Hussein Falehصورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
© AFP 2022 / Hussein Falehصورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
© AFP 2022 / Hussein Falehصورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
© AFP 2022 / Hussein Falehصورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر منارة في مشروع ميناء غراند فاو ، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر منارة في مشروع ميناء غراند فاو ، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر منارة في مشروع ميناء غراند فاو ، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
© AFP 2022 / Hussein Falehصورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
© AFP 2022 / Hussein Falehصورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
صورة جوية التقطت في 20 أكتوبر 2022، تظهر حواجز الأمواج في مشروع ميناء الفاو الكبير، قيد الإنشاء، في مدينة البصرة الجنوبية.
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