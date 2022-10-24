https://sputnikarabic.ae/20221024/بناء-أكبر-ميناء-في-الشرق-الأوسط-في-العراق-1069406534.html

بناء أكبر ميناء في الشرق الأوسط في العراق

بناء أكبر ميناء في الشرق الأوسط في العراق

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الجمعة الماضي، استكمال فرش الطبقة الأولى من الطريق الذي يربط بين ميناء الفاو الكوبية والنفق المغمور في محافظة البصرة. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

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وقال مدير عام الشركة فرحان الفروسي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم فرش الطبقة الأولى من الطريق الذي يربط بين ميناء الفاو الكوبية وصولا إلى النفق المغمور وبطول 52 كم".وأكد أن "هذه الأعمال تعتبر نقطة تحول استراتيجية بإنشاء مشروع الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وطريق أم القصر"، مبينا أن "عرض الطريق 45 متر وارتفاع 1 متر استكملت بالكامل وأصبح الطريق جاهز لمرور الآليات".وأضاف الفروسي أنه تم استكمال "30 كم من المرحلة الثانية وهي عبارة عن مادة مخلوطة بارتفاع 30 كم وشرعنا بالمرحلة الثالثة وبحدود 1 كم، لافتا إلى حجم العمل والحركة التجارية فيه ونسب الإنجازات التي فاقت توقيتاتها المخططة لها".

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