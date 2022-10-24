https://sputnikarabic.ae/20221024/ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وسوريا-فوائد-اقتصادية-وسياسية-1069429055.html

ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا... فوائد اقتصادية وسياسية

ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا... فوائد اقتصادية وسياسية

في وقت نجحت فيه المباحثات إلى التوصل لاتفاق بين بيروت وتل أبيب، يسعى لبنان إلى بدء فتح مناقشات حول إنجاز عملية ترسيم الحدود مع الدولة السورية، والاستفادة... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T19:15+0000

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وأعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، عن إرسال وفد إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا.وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية على "تويتر" أن "الرئيس اللبناني، ميشال عون، كلّف نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، ترؤس الوفد اللبناني إلى دمشق، لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا، بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين الشقيقين".كما أشار البيان إلى أن الوفد اللبناني "يضم كلا من وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بوحبيب، ووزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، والمدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط، وسام شباط ووسام ذهبي".وطرح البعض تساؤلات عن إمكانية ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان، والفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تعود على البلدين من هذه العملية.دوافع لبنانيةاعتبر المحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض، أن طلب الرئيس ميشال عون من الرئيس السوري بشار الأسد البدء في ترسيم الحدود بين البلدين، خطوة تقليدية، ومحاولة لتحقيق إنجازات جديدة قبل نهاية عهد الرئيس اللبناني.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، بعد نجاح ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وجد الرئيس اللبناني الفرصة جيدة لإعلان إطلاق مفاوضات ترسيم الحدود مع سوريا، بيد أن الخطوة الأخيرة عادية وبسيطة، ولن تستغرق وقتًا طويلًا، ولن يكون هناك أي متاعب أو مشكلات.وأكد أن الرئيس السوري بشار الأسد، سبق وأن أعلن عن موافقته على هذا الترسيم منذ فترة طويلة، عندما أثير الموضوع، مشيرًا إلى أن التفاوضات ستسير في إطار جيد، ولن يكون هناك المعوقات التي شهدتها مباحثات بيروت مع تل أبيب.ويعتقد أنه في حال إتمام الترسيم وتحديد الإحداثيات الخاصة بالبلدين، قد يشجع الشركات العالمية للبدء في الإنتاج، وقد يكون وقتها عنصرًا إيجابيًا، له انعكاسات اقتصادية جيدة على دمشق وبيروت.رغبة سوريةوقال الدكتور أسامة دنورة، الخبير السياسي والاستراتيجي السوري، إن الحكومة السورية كانت هي صاحبة المبادرة في هذا الأمر، منذ عام 2012 عندما وجهت طلبًا مباشرًا إلى الحكومة اللبنانية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لكن قوبل الطلب بالتجاهل والتسويف، وعلى ما يبدو على خلفية الموقف السياسي لبعض الأطراف في الحكومة اللبنانية من الذين لم يكونوا راغبين بأي تواصل مع دمشق، سعيًا لمسايرة بعض الضغوط العربية والدولية، والتي سعت لفرض المقاطعة على الدولة السورية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، عمليًا كانت الرغبة السورية منذ ذلك الوقت لترسيم الحدود البحرية قائمة على سحب هذه الورقة من التوظيف السياسي الداخلي اللبناني، وكذلك من قبل إسرائيل ووكلائها، وعلى هذا الأساس كان هناك سعي سوري لحل هذا الملف، على قاعدة إرساء التفاهمات القائمة على التنسيق السياسي والبرتوكولي السليم ما بين البلدين.وتابع: "فيما يتعلق بالاستثمار الاقتصادي للبلوكات التي يمكن أن تتواجد فيها الثروة النفطية، فهو بلا شك يحقق مصلحة اقتصادية مؤكدة للبلدين، لاسيما في ظل الأزمات الضاغطة على الاقتصاد اللبناني، ومتطلبات إعادة الإعمار في سوريا".من جانب آخر، أوضح أنه من المؤكد أن هناك بعض الأطراف السياسية اللبنانية المرتبطة بالغرب والتي لا تزال تحاول الإبقاء على حالة الفتور في العلاقات بين البلدين ولو على حساب المصلحة الوطنية والاقتصادية، وهذه الأطراف حاولت وتحاول توظيف ملف ترسيم الحدود البحرية ضد العلاقة مع سوريا، وهي نفسها تحاول منع التواصل المباشر بين الحكومتين، وإعاقة عودة اللاجئين السوريين للبنان، عن طريق الدعاية السلبية ضد الحكومة السورية.ويرى دنورة أن طبيعة التشابك الاقتصادي والديمغرافي في العلاقات بين البلدين تفرض البحث المستمر لإيجاد الحلول في العديد من الملفات التي تتضمن مواضيع اقتصادية ومالية لا تزال بحاجة للحل، فضلاً عن ملفي اللاجئين وترسيم الحدود البحرية.وكان وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب قد صرح في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن لبنان يدرك رغبة سوريا في ترسيم الحدود البحرية، ويمكن لروسيا أن تتوسط في ذلك.وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أعلن أن "روسيا تستطيع لعب دور الوسيط في مسألة ترسيم الحدود البحرية السورية اللبنانية، في حال تطلب الأمر".وقال لافرينتييف: ونقلت "الشرق الأوسط" عن مصدر وزاري لبناني، أن روسيا طلبت من سوريا الاتصال بلبنان من أجل إجراء ترسيم منطقة الحدود البحرية الشمالية التي تتراوح مساحتها بين 850 و900 كيلومتر.وأوضح المصدر أن طلب موسكو من دمشق الاتصال ببيروت لإجراء ترسيم المنطقة البحرية "يهدف إلى الاستثمار في تلك المنطقة، وقد أبلغت عن رغبتها في ذلك إلى كل من الدولتين المعنيتين: لبنان وسوريا".وكشف المصدر أن سوريا تجاوبت مع ما طلبته منها روسيا، بإرسال رسالة خطية إلى لبنان، تتضمن طلبًا رسميًا لإجراء ترسيم المنطقة الحدودية الشمالية مع لبنان، ووفق المصدر عينه، أرسلت الرسالة لترسيم "البلوكين" 1 و2.وأخيرا، أعلن كل من لبنان وإسرائيل موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.

https://sputnikarabic.ae/20221022/مسؤول-يقول-إن-عون-والأسد-بحثا-ترسيم-الحدود-البحرية-المشتركة-بين-لبنان-وسوريا-1069351812.html

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