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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221024/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069396088.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T06:59+0000
2022-10-24T06:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:59 GMT 24.10.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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09:58 GMT 24.10.2022
آليات عسكرية تابعة للوحدات الهندسية التابعة للجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يعلن القضاء على 20 عسكريا وتدمير عربات قتالية خلال محاولة تقدم على محور كراسني ليمان
09:58 GMT
08:45 GMT 24.10.2022
الجيش الأوكراني يعلن الحاجة لمزيد من عمليات التجنيد
أعلن قائد مركز تشكيل القوات في العاصمة كييف، يوري ماكسيموف، أن القوات الأوكرانية بحاجة إلى المزيد من التجنيد، وسيتم استدعاء جميع الرجال المؤهلين للخدمة العسكرية.
07:20 GMT 24.10.2022
بورصة لندن للمعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
أسعار الغاز تنخفض في أوروبا بنسبة 8%
07:08 GMT
06:59 GMT 24.10.2022
سلطات خيرسون تعلن تشكيل مجموعات دفاع شعبي في المقاطعة
أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون، صباح اليوم الاثنين، عن تشكيل مجموعات من الدفاع الشعبي للرجال المتبقين في المدينة.
ونشرت الإدارة الإقليمية بيانا جاء فيه: "بالنسبة لجميع الرجال الذين يرغبون في البقاء في خيرسون على الرغم من التهديد الأمني ​​المتزايد بسبب تصرفات القوميين الأوكرانيين المتطرفين، فقد تم توفير فرصة للانضمام إلى وحدات الدفاع الإقليمية في المدينة".
06:58 GMT 24.10.2022
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يبني خطا دفاعيا على محور دونباس
06:14 GMT
06:58 GMT 24.10.2022
زيلينسكي يدعو لتوفير الطاقة الكهربائية على خلفية نقصها الحاد
دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، المحافظين في المدن لمراقبة استخدام الطاقة الكهربائية، وذلك على خلفية الانقطاعات الواسعة في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في خطابه عبر الفيديو: "في الكثير من المدن والمناطق تضطر شركات الكهرباء للجوء إلى جداول الانقطاعات للاستقرار. هذا يتم من أجل أن تكون الطاقة متاحة للجميع في الظروف التي يستحيل فيها إنتاج الكميات اللازمة من الطاقة".
ودعا زيلينسكي سكان أوكرانيا لتوفير الطاقة الكهربائية والحد من استخدام التقنيات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
06:57 GMT 24.10.2022
السلطات الأوكرانية تعلن حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وميكولايف
أعلنت السلطات المحلية في أوكرانيا، فجر اليوم الاثنين، حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وميكولايف.
وفي وقت سابق ليل الأحد/الاثنين، أفادت وسائل إعلام محلية، بأن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق في أوكرانيا.
وبحسب التقارير الإعلامية الأوكرانية، فإن التحذير من الغارات الجوية صدر في كيروفوغراد، تشيركاسي، ميكولايف، ودنيبروبتروفسك.
06:56 GMT 24.10.2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
أردوغان يقول إنه تحدث مع الرئيس الروسي حول التغلب على أزمة الغذاء في أفريقيا
02:50 GMT
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