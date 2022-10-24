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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221024/تفعيل-أنظمة-الدفاع-الجوي-في-لوغانسك-1069433217.html
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في لوغانسك
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في لوغانسك
ذكر مراسل سبوتنيك، مساء اليوم الاثنين، إنه "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في لوغانسك". 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T21:11+0000
2022-10-24T21:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكان المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار قال، أمس الأحد، إن "القوات الأوكرانية قصفت بلدة نوفويدار بصواريخ "هيمارس" الأمريكية".وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك، "إنه في تمام الساعة (02:50 بالتوقيت المحلي، 23:50 بتوقيت غرينتش) قصفت القوات المسلحة لأوكرانيا نوفويدار بستة صواريخ هيمارس".وفي وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، شنت القوات الأوكرانية هجوما استهدف معبرا مدنيا بالقرب من جسر أنتونيفكا (أنتونيفسكي) في منطقة خيرسون باستخدام نظام "هيمارس" الذي زودته به الولايات المتحدة، حيث قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب أكثر من عشرة في الهجوم، بحسب كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية للمدينة.ووافق مجلس الفيدرالية الروسي، يوم الأربعاء الماضي، بالإجماع على مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تطبيق الأحكام العرفية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
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أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في لوغانسك

21:11 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 21:56 GMT 24.10.2022)
© Sputnik . Sergei Malgavkoمنظومة الدفاع الجوي (تريومف) "اس-400" في فيودوسيا بالقرم، روسيا
منظومة الدفاع الجوي (تريومف) اس-400 في فيودوسيا بالقرم، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Sputnik . Sergei Malgavko
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ذكر مراسل سبوتنيك، مساء اليوم الاثنين، إنه "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في لوغانسك".
وكان المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار قال، أمس الأحد، إن "القوات الأوكرانية قصفت بلدة نوفويدار بصواريخ "هيمارس" الأمريكية".
وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك، "إنه في تمام الساعة (02:50 بالتوقيت المحلي، 23:50 بتوقيت غرينتش) قصفت القوات المسلحة لأوكرانيا نوفويدار بستة صواريخ هيمارس".
وفي وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، شنت القوات الأوكرانية هجوما استهدف معبرا مدنيا بالقرب من جسر أنتونيفكا (أنتونيفسكي) في منطقة خيرسون باستخدام نظام "هيمارس" الذي زودته به الولايات المتحدة، حيث قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب أكثر من عشرة في الهجوم، بحسب كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية للمدينة.
ووافق مجلس الفيدرالية الروسي، يوم الأربعاء الماضي، بالإجماع على مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تطبيق الأحكام العرفية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
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