https://sputnikarabic.ae/20221024/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-شخصين-ينتمون-لـداعش-خططوا-لعمليات-إرهابية-في-بياتيغورسك-1069396019.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شخصين تابعين لـ"داعش" خططا لعمليات إرهابية في بياتيغورسك
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شخصين تابعين لـ"داعش" خططا لعمليات إرهابية في بياتيغورسك
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شخصين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول) كانا يخططان لعمليات إرهابية في بياتيغورسك. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T06:59+0000
2022-10-24T06:59+0000
2022-10-24T07:03+0000
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روسيا
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شخصين تابعين لـ"داعش" خططا لعمليات إرهابية في بياتيغورسك
06:59 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 07:03 GMT 24.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شخصين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول) كانا يخططان لعمليات إرهابية في بياتيغورسك.