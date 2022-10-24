https://sputnikarabic.ae/20221024/حماس-تدين-العدوان-الإسرائيلي-على-سوريا-وتعتبره-استمرارا-لحرب-الاحتلال-الهمجية-ضد-الأمة-العربية-1069427700.html
"حماس" تدين "العدوان الإسرائيلي على سوريا" وتعتبره استمرارا لحرب الاحتلال الهمجية ضد الأمة العربية
"حماس" تدين "العدوان الإسرائيلي على سوريا" وتعتبره استمرارا لحرب الاحتلال الهمجية ضد الأمة العربية
أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الاثنين، العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف ظهر اليوم محيط مدينة دمشق السورية. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T17:38+0000
2022-10-24T17:38+0000
2022-10-24T17:38+0000
أخبار سوريا اليوم
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال المتحدث باسم الحركة جهاد طه، في تصريح صحفي، إن "هذا العدوان استمرار لحرب الاحتلال الهمجية ضد أمتنا العربية وشعوبها ومقدراتها"، مطالبًا "بتوحيد الصفوف لمواجهة الخطر الحقيقي لهذا الاحتلال الذي يهدد فلسطين وشعوب المنطقة واستقرارها".وأعلنت الحكومة السورية، في وقت سابق اليوم، إصابة عسكري ووقوع بعض الخسائر المادية جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق.وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إنه "حوالي الساعة 14,00 من ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".وأضاف البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي مماثل على محيط دمشق.كما ذكر مركز المصالحة الروسي في دمشق في اليوم التالي، أن "أربع مقاتلات إسرائيلية استهدفت مطاري دمشق والديماس السوريين من اتجاه الجولان، حيث قصفت مقاتلات إسرائيلية محطة رادار ومدرج للإقلاع في مطار الديماس العسكري السوري في ريف دمشق، وأن الدفاع الجوي السوري دمر صاروخين (من نوع) كروز وأربع قنابل موجهة أطلقتها مقاتلات إسرائيلية باتجاه مطاري دمشق والديماس".
https://sputnikarabic.ae/20221024/إصابة-عسكري-وخسائر-مادية-جراء-قصف-إسرائيلي-لدمشق-1069412472.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم
"حماس" تدين "العدوان الإسرائيلي على سوريا" وتعتبره استمرارا لحرب الاحتلال الهمجية ضد الأمة العربية
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أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الاثنين، العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف ظهر اليوم محيط مدينة دمشق السورية.
وقال المتحدث باسم الحركة جهاد طه، في تصريح صحفي
، إن "هذا العدوان استمرار لحرب الاحتلال الهمجية ضد أمتنا العربية وشعوبها ومقدراتها"، مطالبًا "بتوحيد الصفوف لمواجهة الخطر الحقيقي لهذا الاحتلال الذي يهدد فلسطين وشعوب المنطقة واستقرارها".
وأعلنت الحكومة السورية، في وقت سابق اليوم، إصابة عسكري ووقوع بعض الخسائر المادية
جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق.
وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إنه "حوالي الساعة 14,00 من ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي
عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".
وأضاف البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي مماثل على محيط دمشق.
كما ذكر مركز المصالحة الروسي في دمشق في اليوم التالي، أن "أربع مقاتلات إسرائيلية استهدفت مطاري دمشق والديماس السوريين من اتجاه الجولان، حيث قصفت مقاتلات إسرائيلية
محطة رادار ومدرج للإقلاع في مطار الديماس العسكري السوري في ريف دمشق، وأن الدفاع الجوي السوري دمر صاروخين (من نوع) كروز وأربع قنابل موجهة أطلقتها مقاتلات إسرائيلية باتجاه مطاري دمشق والديماس".