https://sputnikarabic.ae/20221024/خبراء-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يستعدون-لزيارة-منشأتين-نوويتين-أوكرانيتين-1069432332.html

خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستعدون لزيارة منشأتين نوويتين أوكرانيتين

خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستعدون لزيارة منشأتين نوويتين أوكرانيتين

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن خبراء الوكالة يستعدون لزيارة منشأتين نوويتين في أوكرانيا في الأيام المقبلة، وذلك على خلفية تأكيد موسكو... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T20:43+0000

2022-10-24T20:43+0000

2022-10-24T20:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاء في بيان صادر عن الوكالة، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بالإعلان الصادر عن روسيا الاتحادية يوم الأحد، بشأن الأنشطة المزعومة في موقعين نوويين في أوكرانيا".وأضاف البيان: "أكد المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) رافائيل غروسي، أن كلا الموقعين يعملان بموجب ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن مفتشي الوكالة يزورونهما بانتظام".وقال غروسي أيضا إن المفتشين زاروا أحد المواقع قبل شهر ولم يعثروا على أي نشاط غير معلن أو مواد نووية.وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، في إفادة صحفية، إنه عندما تفجر أوكرانيا "قنبلة قذرة"، ستنتشر النظائر المشعة في الغلاف الجوي إلى مدى يصل إلى 1500 كيلومتر ويمكن أن تغطي بولندا.وبيّن كيريلوف أنه إذا فجّرت أوكرانيا عبوة ناسفة إشعاعية، "سيتم تسجيل وجود نظائر مشعة في الهواء بواسطة محطات نظام المراقبة الدولي (MSM) على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر".وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20221024/الدفاع-الروسية-تحذر-من-أن-النظائر-المشعة-لاستفزاز-القنبلة-القذرة-تصل-لـ1500-كيلومتر-وتغطي-بولندا--1069409361.html

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