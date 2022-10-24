https://sputnikarabic.ae/20221024/خبير-نفطي-يؤكد-أن-الخطوة-الأولى-لترسيم-الحدود-مع-سوريا-هي-بتصحيح-الخطأ-مع-قبرص--1069426062.html

خبير نفطي يؤكد أن الخطوة الأولى لترسيم الحدود مع سوريا هي بتصحيح الخطأ مع قبرص

خبير نفطي يؤكد أن الخطوة الأولى لترسيم الحدود مع سوريا هي بتصحيح الخطأ مع قبرص

اعتبر الخبير النفطي ربيع ياغي، اليوم الاثنين، أن ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا ما هو إلا "تصحيح خطأ أكثر مما هو مفاوضات أو مناطق متنازع عليها، وهو تصحيح خطأ... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T16:36+0000

2022-10-24T16:36+0000

2022-10-24T16:36+0000

العالم العربي

لبنان

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

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وقال ياغي لـ"سبوتنيك"، إنه "عمليًا المناطق المتنازع عليها إن كان جنوبا أو حتى مع قبرص أو سوريا نتيجة خطأ ارتكب عام 2007 عندما رسم فيه الوفد اللبناني الذي ذهب إلى قبرص واتفق على ترسيم حدود فيها تراجعات جنوبا من 23 للنقطة 1، وشمالا من النقطة 7 للنقطة 6 هذه إحداثيات عادة تكون، وهذا الخطأ لا زلنا حتى الآن نحصد نتائجه مثلما يقولون أزمات ومفاوضات عسيرة".ولفت ياغي إلى أن "الخطوة الأولى هي تصحيح الخطأ مع قبرص، وعندما نصحح الخطأ معها من المفترض أن تلغى النقطة 1 ونعود للنقطة 23 التي هي حقنا، ونفس الأمر سيحدث مع سوريا أو مع قبرص قبل سوريا من 6 لـ 7 وعندما نصل إلى هذا الاتفاق وهو اتفاق سهل لأن قبرص لن تخسر شيء فيه، وبالتالي التفاوض يصبح أسهل مع سوريا، وأعتقد أنه إذا تفاوضنا مع العدو ووصلنا إلى نتيجة مرضية، كذلك مع قبرص الصديق لنفترضها فأعتقد أيضا الأمور سهلة كثيرا لأنه لا أحد سيخسر شيء لا لبنان ولا قبرص"، مؤكدا أنه "تصحيح خطأ للخط الذي يفصل بين المياه القبرصية والمياه اللبنانية، وتبقى عملية التفاوض النهائية مع سوريا أو المرحلة الثالثة نسميها أسهل كون التفاوض مع شقيق، معنويا وأدبيا واستراتيجيًا الأمور تكون أسهل، وإذا عدنا للنقطة 7 نكون قد استعدنا منطقة بحدود الـ 750 كلم مربع".إلى ذلك رأى ياغي أنه "لسنا بحاجة إلى وسيط خاصة أن البلوك رقم 1 الذي هو بين لبنان وبين سوريا التابع لسوريا، أعتقد أن شركة روسية أخذت امتياز بعمليات التنقيب، وأعتقد أنه إذا سيكون دور لروسيا فسيكون الدور شبيه بالدور الفرنسي بعملية الترسيم خط 23، ومن الممكن أن يكون التدخل الروسي فقط لتقريب وجهات النظر إذا وقع الخلاف ويستطيعون القيام بهذا الدور كون صاحب الامتياز في البلوك رقم 1 السوري هو شركة روسية وأعتقد أن الأمور لن تكون صعبة أو مستحيلة".وأشار إلى "أنه من المقرر خلال العشرة أيام القادمين سيقوم وفد لبناني بالذهاب إلى قبرص وعند الانتهاء من الموضوع القبرصي يصبح الموضوع السوري مسألة وقت، عندما يقرر الجانب اللبناني فإن الجانب السوري موجود".

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العالم العربي, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل