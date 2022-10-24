https://sputnikarabic.ae/20221024/خبير-نفطي-يؤكد-أن-الخطوة-الأولى-لترسيم-الحدود-مع-سوريا-هي-بتصحيح-الخطأ-مع-قبرص--1069426062.html
خبير نفطي يؤكد أن الخطوة الأولى لترسيم الحدود مع سوريا هي بتصحيح الخطأ مع قبرص
خبير نفطي يؤكد أن الخطوة الأولى لترسيم الحدود مع سوريا هي بتصحيح الخطأ مع قبرص
اعتبر الخبير النفطي ربيع ياغي، اليوم الاثنين، أن ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا ما هو إلا "تصحيح خطأ أكثر مما هو مفاوضات أو مناطق متنازع عليها، وهو تصحيح خطأ... 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T16:36+0000
2022-10-24T16:36+0000
2022-10-24T16:36+0000
العالم العربي
لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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وقال ياغي لـ"سبوتنيك"، إنه "عمليًا المناطق المتنازع عليها إن كان جنوبا أو حتى مع قبرص أو سوريا نتيجة خطأ ارتكب عام 2007 عندما رسم فيه الوفد اللبناني الذي ذهب إلى قبرص واتفق على ترسيم حدود فيها تراجعات جنوبا من 23 للنقطة 1، وشمالا من النقطة 7 للنقطة 6 هذه إحداثيات عادة تكون، وهذا الخطأ لا زلنا حتى الآن نحصد نتائجه مثلما يقولون أزمات ومفاوضات عسيرة".ولفت ياغي إلى أن "الخطوة الأولى هي تصحيح الخطأ مع قبرص، وعندما نصحح الخطأ معها من المفترض أن تلغى النقطة 1 ونعود للنقطة 23 التي هي حقنا، ونفس الأمر سيحدث مع سوريا أو مع قبرص قبل سوريا من 6 لـ 7 وعندما نصل إلى هذا الاتفاق وهو اتفاق سهل لأن قبرص لن تخسر شيء فيه، وبالتالي التفاوض يصبح أسهل مع سوريا، وأعتقد أنه إذا تفاوضنا مع العدو ووصلنا إلى نتيجة مرضية، كذلك مع قبرص الصديق لنفترضها فأعتقد أيضا الأمور سهلة كثيرا لأنه لا أحد سيخسر شيء لا لبنان ولا قبرص"، مؤكدا أنه "تصحيح خطأ للخط الذي يفصل بين المياه القبرصية والمياه اللبنانية، وتبقى عملية التفاوض النهائية مع سوريا أو المرحلة الثالثة نسميها أسهل كون التفاوض مع شقيق، معنويا وأدبيا واستراتيجيًا الأمور تكون أسهل، وإذا عدنا للنقطة 7 نكون قد استعدنا منطقة بحدود الـ 750 كلم مربع".إلى ذلك رأى ياغي أنه "لسنا بحاجة إلى وسيط خاصة أن البلوك رقم 1 الذي هو بين لبنان وبين سوريا التابع لسوريا، أعتقد أن شركة روسية أخذت امتياز بعمليات التنقيب، وأعتقد أنه إذا سيكون دور لروسيا فسيكون الدور شبيه بالدور الفرنسي بعملية الترسيم خط 23، ومن الممكن أن يكون التدخل الروسي فقط لتقريب وجهات النظر إذا وقع الخلاف ويستطيعون القيام بهذا الدور كون صاحب الامتياز في البلوك رقم 1 السوري هو شركة روسية وأعتقد أن الأمور لن تكون صعبة أو مستحيلة".وأشار إلى "أنه من المقرر خلال العشرة أيام القادمين سيقوم وفد لبناني بالذهاب إلى قبرص وعند الانتهاء من الموضوع القبرصي يصبح الموضوع السوري مسألة وقت، عندما يقرر الجانب اللبناني فإن الجانب السوري موجود".
https://sputnikarabic.ae/20221023/ميشال-عون-يكلف-بو-صعب-بمتابعة-ملف-الترسيم-البحري-مع-سوريا--1069382156.html
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العالم العربي, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
العالم العربي, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
خبير نفطي يؤكد أن الخطوة الأولى لترسيم الحدود مع سوريا هي بتصحيح الخطأ مع قبرص
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اعتبر الخبير النفطي ربيع ياغي، اليوم الاثنين، أن ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا ما هو إلا "تصحيح خطأ أكثر مما هو مفاوضات أو مناطق متنازع عليها، وهو تصحيح خطأ ارتكبناه بأنفسنا نتيجة سوء الإدارة والخفة بالتعامل مع هكذا مواضيع استراتيجية".
وقال ياغي لـ"سبوتنيك"، إنه "عمليًا المناطق المتنازع عليها إن كان جنوبا أو حتى مع قبرص أو سوريا نتيجة خطأ ارتكب عام 2007 عندما رسم فيه الوفد اللبناني الذي ذهب إلى قبرص واتفق على ترسيم حدود
فيها تراجعات جنوبا من 23 للنقطة 1، وشمالا من النقطة 7 للنقطة 6 هذه إحداثيات عادة تكون، وهذا الخطأ لا زلنا حتى الآن نحصد نتائجه مثلما يقولون أزمات ومفاوضات عسيرة".
وأشار ياغي إلى أن "هناك مفاوضات مع قبرص لتصحيح هذا الخطأ، بنفس الوقت سينعكس بدل النقطة 1 جنوبا سنصبح مع قبرص النقطة 23 الذي اتفق عليها بين لبنان وإسرائيل، يبقى من ناحية الشمال النقطة 6 التي تراجعنا عليها نفس التراجع الذي تم ب 23 لـ 1، أصبح التراجع من 7 لـ 6".
ولفت ياغي إلى أن "الخطوة الأولى هي تصحيح الخطأ مع قبرص، وعندما نصحح الخطأ معها من المفترض أن تلغى النقطة 1 ونعود للنقطة 23 التي هي حقنا، ونفس الأمر سيحدث مع سوريا أو مع قبرص قبل سوريا من 6 لـ 7 وعندما نصل إلى هذا الاتفاق وهو اتفاق سهل لأن قبرص لن تخسر شيء فيه، وبالتالي التفاوض يصبح أسهل مع سوريا، وأعتقد أنه إذا تفاوضنا مع العدو ووصلنا إلى نتيجة مرضية، كذلك مع قبرص الصديق لنفترضها فأعتقد أيضا الأمور سهلة كثيرا لأنه لا أحد سيخسر شيء لا لبنان ولا قبرص"، مؤكدا أنه "تصحيح خطأ للخط الذي يفصل بين المياه القبرصية والمياه اللبنانية
، وتبقى عملية التفاوض النهائية مع سوريا أو المرحلة الثالثة نسميها أسهل كون التفاوض مع شقيق، معنويا وأدبيا واستراتيجيًا الأمور تكون أسهل، وإذا عدنا للنقطة 7 نكون قد استعدنا منطقة بحدود الـ 750 كلم مربع".
كما أضاف ياغي أن "لبنان سهوا أو ارتكب خطأ غير مقصود تراجع من النقطة 7 التي هي امتداد للحدود الإقليمية طالما هناك حدود بحرية إقليمية متفق عليها ومعروفة فهي بالنهاية امتداد وليس أكثر ستكون بين النقطة 7 امتداد للحدود الإقليمية وليس النقطة 6، والسوريين يعلمون هذا الأمر ونحن نعرفه وأعتقد طالما أن النوايا حسنة لدى الطرفين الأمور لن تأخذ وقتًا طويلًا مثلما أخذ وقت التفاوض مع إسرائيل التي هي لديها أطماع بالمياه اللبنانية والثروات الموجودة فيه".
إلى ذلك رأى ياغي أنه "لسنا بحاجة إلى وسيط خاصة أن البلوك رقم 1 الذي هو بين لبنان وبين سوريا التابع لسوريا، أعتقد أن شركة روسية أخذت امتياز بعمليات التنقيب، وأعتقد أنه إذا سيكون دور لروسيا فسيكون الدور شبيه بالدور الفرنسي بعملية الترسيم خط 23، ومن الممكن أن يكون التدخل الروسي فقط لتقريب وجهات النظر إذا وقع الخلاف ويستطيعون القيام بهذا الدور كون صاحب الامتياز في البلوك رقم 1 السوري هو شركة روسية وأعتقد أن الأمور لن تكون صعبة أو مستحيلة".
وأشار إلى "أنه من المقرر خلال العشرة أيام القادمين سيقوم وفد لبناني بالذهاب إلى قبرص وعند الانتهاء من الموضوع القبرصي يصبح الموضوع السوري مسألة وقت، عندما يقرر الجانب اللبناني فإن الجانب السوري موجود".