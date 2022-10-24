https://sputnikarabic.ae/20221024/رئيس-وزراء-إسرائيل-يعلن-عن-موعد-توقيع-اتفاق-ترسيم-الحدود-مع-لبنان--1069424431.html
رئيس وزراء إسرائيل يعلن عن موعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان
رئيس وزراء إسرائيل يعلن عن موعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الاثنين، أن بلاده ستوقع اتفاقية "تاريخية" مع لبنان لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في غضون 3 أيام من الآن. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T15:52+0000
2022-10-24T15:52+0000
2022-10-24T15:52+0000
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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي لنظيره الهولندي، مارك روته، خلال زيارته لإسرائيل: "سنوقع يوم الخميس اتفاقا تاريخيا مع لبنان"، وأردف أن "إسرائيل ستصبح قريبا مصدّرة كبيرة للغاز الطبيعي إلى أوروبا"، وفقا لحسابه الرسمي على "تويتر".وأخيرا، أعلن كل من لبنان وإسرائيل موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.وقالت الرئاسة اللبنانية إن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي
رئيس وزراء إسرائيل يعلن عن موعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الاثنين، أن بلاده ستوقع اتفاقية "تاريخية" مع لبنان لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في غضون 3 أيام من الآن.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي لنظيره الهولندي، مارك روته، خلال زيارته لإسرائيل: "سنوقع يوم الخميس اتفاقا تاريخيا مع لبنان"، وأردف أن "إسرائيل ستصبح قريبا مصدّرة كبيرة للغاز الطبيعي إلى أوروبا"، وفقا لحسابه الرسمي على "تويتر".
وأخيرا، أعلن كل من لبنان وإسرائيل موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.
وقالت الرئاسة اللبنانية إن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية
مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.