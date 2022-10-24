https://sputnikarabic.ae/20221024/روسيا-تعلن-استعدادها-بحث-تمديد-مهمة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-لمدة-عام--1069427849.html

روسيا تعلن استعدادها بحث تمديد مهمة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة عام

روسيا تعلن استعدادها بحث تمديد مهمة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة عام

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة للنظر في تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T17:43+0000

2022-10-24T17:43+0000

2022-10-24T17:43+0000

روسيا

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "هذا الأسبوع، 31 أكتوبر/ تشرين الأول، تنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. في وقت سابق، أصرينا على تمديدها الفني لمدة ثلاثة أشهر فقط بسبب الوضع غير المقبول حول المناصب القيادية للبعثة".وفي وقت سابق، لم تكن روسيا راضية عن حقيقة، أن البعثة ظلت "بلا رئيس" لفترة طويلة، حيث لم يتم تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يناسب اللاعبين الليبيين الرئيسيين. في 3 سبتمبر/ أيلول المنصرم، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة السنغالي عبد الله باتيلي، ممثلاً خاصاً لليبيا، وكان المنصب شاغرا منذ نهاية عام 2021.

https://sputnikarabic.ae/20221024/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يعلن-عن-خلافات-عميقة-قد-تعيق-الوصول-إلى-الانتخابات-1069422173.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم العربي