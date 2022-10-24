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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شخصين تابعين لـ"داعش" خططا لعمليات إرهابية في بياتيغورسك
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221024/سلطات-خيرسون-تعلن-تشكيل-مجموعات-دفاع-شعبي-في-المقاطعة-1069395615.html
سلطات خيرسون تعلن تشكيل مجموعات دفاع شعبي في المقاطعة
سلطات خيرسون تعلن تشكيل مجموعات دفاع شعبي في المقاطعة
أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون، صباح اليوم الاثنين، عن تشكيل مجموعات من الدفاع الشعبي للرجال المتبقين في المدينة. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T06:35+0000
2022-10-24T06:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت الإدارة الإقليمية بيانا جاء فيه: "بالنسبة لجميع الرجال الذين يرغبون في البقاء في خيرسون على الرغم من التهديد الأمني ​​المتزايد بسبب تصرفات القوميين الأوكرانيين المتطرفين، فقد تم توفير فرصة للانضمام إلى وحدات الدفاع الإقليمية في المدينة".وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أنه تم اعتقال مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية ليل أمس في منطقة بيريسلاف بالقرب من خط التماس.في الوقت نفسه، أكدت الإدارة أن وكالات القانون تواصل ضمان الأمن في المدينة.
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روسيا

سلطات خيرسون تعلن تشكيل مجموعات دفاع شعبي في المقاطعة

06:35 GMT 24.10.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022
أهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون، صباح اليوم الاثنين، عن تشكيل مجموعات من الدفاع الشعبي للرجال المتبقين في المدينة.
ونشرت الإدارة الإقليمية بيانا جاء فيه: "بالنسبة لجميع الرجال الذين يرغبون في البقاء في خيرسون على الرغم من التهديد الأمني ​​المتزايد بسبب تصرفات القوميين الأوكرانيين المتطرفين، فقد تم توفير فرصة للانضمام إلى وحدات الدفاع الإقليمية في المدينة".
وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أنه تم اعتقال مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية ليل أمس في منطقة بيريسلاف بالقرب من خط التماس.
في الوقت نفسه، أكدت الإدارة أن وكالات القانون تواصل ضمان الأمن في المدينة.
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