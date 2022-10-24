https://sputnikarabic.ae/20221024/سلطات-خيرسون-تعلن-تشكيل-مجموعات-دفاع-شعبي-في-المقاطعة-1069395615.html
سلطات خيرسون تعلن تشكيل مجموعات دفاع شعبي في المقاطعة
سلطات خيرسون تعلن تشكيل مجموعات دفاع شعبي في المقاطعة
أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون، صباح اليوم الاثنين، عن تشكيل مجموعات من الدفاع الشعبي للرجال المتبقين في المدينة. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T06:35+0000
2022-10-24T06:35+0000
2022-10-24T06:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت الإدارة الإقليمية بيانا جاء فيه: "بالنسبة لجميع الرجال الذين يرغبون في البقاء في خيرسون على الرغم من التهديد الأمني المتزايد بسبب تصرفات القوميين الأوكرانيين المتطرفين، فقد تم توفير فرصة للانضمام إلى وحدات الدفاع الإقليمية في المدينة".وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أنه تم اعتقال مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية ليل أمس في منطقة بيريسلاف بالقرب من خط التماس.في الوقت نفسه، أكدت الإدارة أن وكالات القانون تواصل ضمان الأمن في المدينة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات خيرسون تعلن تشكيل مجموعات دفاع شعبي في المقاطعة
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أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون، صباح اليوم الاثنين، عن تشكيل مجموعات من الدفاع الشعبي للرجال المتبقين في المدينة.
ونشرت الإدارة الإقليمية بيانا جاء فيه: "بالنسبة لجميع الرجال الذين يرغبون في البقاء في خيرسون على الرغم من التهديد الأمني المتزايد بسبب تصرفات القوميين الأوكرانيين المتطرفين، فقد تم توفير فرصة للانضمام إلى وحدات الدفاع الإقليمية في المدينة".
وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أنه تم اعتقال مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية ليل أمس في منطقة بيريسلاف بالقرب من خط التماس.
في الوقت نفسه، أكدت الإدارة أن وكالات القانون تواصل ضمان الأمن في المدينة.