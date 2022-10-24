https://sputnikarabic.ae/20221024/سلطان-عمان-يصل-إلى-المنامة-في-زيارة-رسمية-تستغرق-يومين-ويعقد-مباحثات-مع-ملك-البحرين-1069421716.html

سلطان عمان يصل إلى المنامة في زيارة رسمية تستغرق يومين ويعقد مباحثات مع ملك البحرين

سلطان عمان يصل إلى المنامة في زيارة رسمية تستغرق يومين ويعقد مباحثات مع ملك البحرين

وصل سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، إلى البحرين في زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T15:08+0000

2022-10-24T15:08+0000

2022-10-24T15:08+0000

سلطنة عمان

البحرين

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وأفادت وكالة الأنباء العمانية، عبر حسابها على تويتر، بأن "ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة كان في مقدمة مستقبلي السلطان العماني في مطار قاعدة الصخير الجوية".وأضافت أنهما "عقدا جلسة مباحثات رسمية بقصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة"، مشيرة إلى أنه تم خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخويّة المتميزة بين سلطنة عمان والبحرين وما يجمعهما من روابط تاريخية وطيدة، إضافة إلى بحث أوجه التعاون الثنائي القائم بينهما في جميع المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ويعود على شعبي البلدين الشقيقين بالخير والرخاء.وكان البلاط السلطاني العماني أعلن عن زيارة يقوم بها سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مملكة البحرين تبدأ اليوم الاثنين.ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية، فإن الزيارة التي تستمر لمدة يومين، تأتي تلبية لدعوة وجهها ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وقال البيان: "توطيـدًا للعلاقات التاريخية المتينـة القائمة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين الشقيقة، وحرصًا من قيادتيهما على تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق أرحب وأشمل، وتلبيةً للدّعوة الكريمة الموجّهة إلى حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بـن طـارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين؛ سيقوم بمشيئةِ الله تعالى وتوفيقِه جلالةُ السُّلطـان /أبقاه الله/ بزيارة رسميّة إلى مملكة البحرين الشقيقة لمدّة يومين وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2022م".

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