https://sputnikarabic.ae/20221024/غروسي-يلتقي-بلينكن-ويبحثان-الوضع-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1069434588.html

غروسي يلتقي بلينكن ويبحثان الوضع حول محطة زابوروجيه النووية

غروسي يلتقي بلينكن ويبحثان الوضع حول محطة زابوروجيه النووية

التقى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث تم بحث الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T23:37+0000

2022-10-24T23:37+0000

2022-10-24T23:37+0000

وكالة الطاقة الذرية

وزير الخارجية الأمريكي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1b/1068297723_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_42956b4f7303d1a465b206c9f938e6e3.jpg

موسكو - سبوتنيك. وكتب رافاييل ماريانو غروسي، على تويتر اليوم الثلاثاء، "عقدنا اليوم اجتماعا مع الوزير بلينكن في واشنطن".في وقت سابق اليوم، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن خبراء الوكالة يستعدون لزيارة منشأتين نوويتين في أوكرانيا في الأيام المقبلة، وذلك على خلفية تأكيد موسكو تحضير نظام كييف استفزازا باستخدام "القنبلة القذرة".وجاء في بيان صادر عن الوكالة، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بالإعلان الصادر عن روسيا الاتحادية يوم الأحد، بشأن الأنشطة المزعومة في موقعين نوويين في أوكرانيا".وأضاف البيان: "أكد المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) رافائيل غروسي، أن كلا الموقعين يعملان بموجب ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن مفتشي الوكالة يزورونهما بانتظام".وأضاف البيان "أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لزيارة المنشآت في الأيام المقبلة".وقال غروسي أيضا إن المفتشين زاروا أحد المواقع قبل شهر ولم يعثروا على أي نشاط غير معلن أو مواد نووية.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراسل "سبوتنيك"، إن الوكالة تلقت دعوة من كييف لزيارة أوكرانيا على خلفية أنباء تحضير "القنبلة القذرة".وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، في إفادة صحفية، إنه عندما تفجر أوكرانيا "قنبلة قذرة"، ستنتشر النظائر المشعة في الغلاف الجوي إلى مدى يصل إلى 1500 كيلومتر ويمكن أن تغطي بولندا.وبيّن كيريلوف أنه إذا فجّرت أوكرانيا عبوة ناسفة إشعاعية، "سيتم تسجيل وجود نظائر مشعة في الهواء بواسطة محطات نظام المراقبة الدولي (MSM) على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر".وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20221024/خبراء-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يستعدون-لزيارة-منشأتين-نوويتين-أوكرانيتين-1069432332.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

وكالة الطاقة الذرية, وزير الخارجية الأمريكي