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https://sputnikarabic.ae/20221024/قوات-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-تدمر-دبابة-أوكرانية-بواسطة-صاروخ-فيديو-1069409891.html
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تدمر دبابة أوكرانية بواسطة صاروخ... فيديو
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تدمر دبابة أوكرانية بواسطة صاروخ... فيديو
نشرت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية مقطعا مصورا لتدمير دبابة تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام صاروخ. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T12:14+0000
2022-10-24T12:14+0000
رصد عسكري
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ويظهر المقطع المصور لحظة تدمير الآلية باستخدام صاروخ مضاد للدبابات وهي تسير، لتنحرف عن الطريق.هذا وتم تصوير المقطع باستخدام طائرة من دون طيار، حيث شوهد عمود من الدخان يصعد من الدبابة بعد إصابتها بشكل مباشر.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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رصد عسكري
رصد عسكري

قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تدمر دبابة أوكرانية بواسطة صاروخ... فيديو

12:14 GMT 24.10.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة
دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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نشرت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية مقطعا مصورا لتدمير دبابة تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام صاروخ.
ويظهر المقطع المصور لحظة تدمير الآلية باستخدام صاروخ مضاد للدبابات وهي تسير، لتنحرف عن الطريق.
هذا وتم تصوير المقطع باستخدام طائرة من دون طيار، حيث شوهد عمود من الدخان يصعد من الدبابة بعد إصابتها بشكل مباشر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:44 GMT
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