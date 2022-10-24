https://sputnikarabic.ae/20221024/كوريا-الجنوبية-تبدأ-مناورات-بحرية-واسعة-النطاق-في-البحر-الأصفر-1069396944.html
كوريا الجنوبية تبدأ مناورات بحرية واسعة النطاق في البحر الأصفر
كوريا الجنوبية تبدأ مناورات بحرية واسعة النطاق في البحر الأصفر
بدأت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، تدريبات واسعة النطاق في البحر الأصفر، وذلك بمشاركة الجيش والقوات الجوية وخفر السواحل بالإضافة إلى القوات... 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T07:49+0000
2022-10-24T07:49+0000
2022-10-24T07:49+0000
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت وكالة "يونهاب" أن المناورات تتواصل أربعة أيام كجزء من تدريبات هوغوك السنوية التي تجري خلال الفترة من 18 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول.وتهدف المناورات التي تجري في البحر الأصفر لتعزيز القدرات التشغيلية المشتركة البحرية للجيش ضد الاستفزازات الأجنبية مع التركيز على تحسين قدرات قوات العمليات الخاصة المضادة البحرية والرد على استفزازات كوريا الشمالية قرب خط الحد الشمالي، الذي يمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.يشارك في المناورات ما يزيد على 20 سفينة حربية بما في ذلك مدمرات "إيجيس" والفرقاطات، إلى جانب مروحية أباتشي التابعة للجيش وطائرات "F-15K" و"F-16" المقاتلة التابعة للقوات الجوية.وينضم أيضا إلى التدريبات مروحيات أباتشي التابعة للجيش الأمريكي وطائرة سلاح الجو الأمريكي من طراز A-10.وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه أطلق صباح يوم الاثنين نحو 20 طلقة تحذيرية باتجاه سفينة كورية شمالية عبرت خط الحد الشمالي.ردا على ذلك، أطلق الشمال عدة قذائف من قاذفة صواريخ على المياه.حذرت سيئول بيونغ يانغ مرارا من أن القصف المدفعي داخل المناطق العازلة في بحر اليابان والبحر الأصفر يعد انتهاكا واضحا للاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018.
https://sputnikarabic.ae/20220607/المناورات-العسكرية-المشتركة-للولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-1063204666.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية تبدأ مناورات بحرية واسعة النطاق في البحر الأصفر
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بدأت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، تدريبات واسعة النطاق في البحر الأصفر، وذلك بمشاركة الجيش والقوات الجوية وخفر السواحل بالإضافة إلى القوات الأمريكية.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت وكالة "يونهاب" أن المناورات تتواصل أربعة أيام
كجزء من تدريبات هوغوك السنوية التي تجري خلال الفترة من 18 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول.
وتهدف المناورات التي تجري في البحر الأصفر لتعزيز القدرات التشغيلية المشتركة البحرية للجيش ضد الاستفزازات الأجنبية مع التركيز على تحسين قدرات قوات العمليات الخاصة المضادة البحرية والرد على استفزازات كوريا الشمالية قرب خط الحد الشمالي، الذي يمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.
يشارك في المناورات ما يزيد على 20 سفينة حربية بما في ذلك مدمرات "إيجيس" والفرقاطات، إلى جانب مروحية أباتشي التابعة للجيش وطائرات "F-15K" و"F-16" المقاتلة التابعة للقوات الجوية.
وينضم أيضا إلى التدريبات مروحيات أباتشي التابعة للجيش الأمريكي
وطائرة سلاح الجو الأمريكي من طراز A-10.
وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه أطلق صباح يوم الاثنين نحو 20 طلقة تحذيرية باتجاه سفينة كورية شمالية عبرت خط الحد الشمالي.
ردا على ذلك، أطلق الشمال عدة قذائف من قاذفة صواريخ على المياه.
حذرت سيئول بيونغ يانغ مرارا من أن القصف المدفعي داخل المناطق العازلة في بحر اليابان والبحر الأصفر يعد انتهاكا واضحا للاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018.