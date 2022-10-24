https://sputnikarabic.ae/20221024/لجنة-التحقيق-الروسية-تكشف-سبب-سقوط-مقاتلة-سو-30-في-إيركوتسك-1069397070.html
لجنة التحقيق الروسية تكشف سبب سقوط مقاتلة "سو 30" في إيركوتسك
لجنة التحقيق الروسية تكشف سبب سقوط مقاتلة "سو 30" في إيركوتسك
أصدرت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، تقريرا بشأن حادثة سقوط مقاتلة "سوخوي 30" في مدينة إيركوتسك. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T07:45+0000
2022-10-24T07:45+0000
2022-10-24T07:53+0000
روسيا
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وجاء في بيان لجنة التحقيق الروسية: "تواصل هيئات التحقيق العمل على القضية الجنائية التي بدأت بموجب المادة 263 من القانون الجنائي الروسي، حيث يتم درس فرضيتان للحادث هما خلل تقني في المقاتلة وخطأ بشري من قبل الطيارين خلال قيامهما بطلعة جوية تجريبية".وأضاف التقرير أن الطيارين لم ينجحا من إبعاد الطائرة عن الأماكن المأهولة بالسكان، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي قد يكون وراء فقدان الوعي للطيارين وذلك نتيجة وجود النيتروجين في أسطوانات الأكسجين.وأبلغ حاكم مقاطعة إيركوتسك الروسية، إيغور كوبزيس، أنه وفقًا للبيانات الأولية، في إيركوتسك، سقطت طائرة من طراز "سو" على منزل من طابقين.وكتب الحاكم على "تلغرام": "وفقا للبيانات الأولية، في إيركوتسك -2، سقطت طائرة من طراز "سو" على منزل من طابقين. توجهت إلى مكان الحادث".ووفقًا لخدمات الطوارئ، وقع الحادث في منطقة نوفو لينينو.وأفادت وزارة الطوارئ في المنطقة بأن مقاتلة "سو-30" تحطمت في المدينة في القطاع الخاص خلال رحلة تجريبية، وتعمل وحدات الإطفاء والإنقاذ في مكان الحادث، ويتم تحديد المعلومات.
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روسيا
لجنة التحقيق الروسية تكشف سبب سقوط مقاتلة "سو 30" في إيركوتسك
07:45 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 07:53 GMT 24.10.2022) تابعنا عبر
أصدرت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، تقريرا بشأن حادثة سقوط مقاتلة "سوخوي 30" في مدينة إيركوتسك.
وجاء في بيان لجنة التحقيق الروسية: "تواصل هيئات التحقيق العمل على القضية الجنائية التي بدأت بموجب المادة 263 من القانون الجنائي الروسي، حيث يتم درس فرضيتان للحادث هما خلل تقني في المقاتلة وخطأ بشري من قبل الطيارين خلال قيامهما بطلعة جوية تجريبية".
وأضاف التقرير أن الطيارين لم ينجحا من إبعاد الطائرة عن الأماكن المأهولة بالسكان، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي قد يكون وراء فقدان الوعي للطيارين وذلك نتيجة وجود النيتروجين في أسطوانات الأكسجين.
وأبلغ حاكم مقاطعة إيركوتسك الروسية
، إيغور كوبزيس، أنه وفقًا للبيانات الأولية، في إيركوتسك، سقطت طائرة من طراز "سو" على منزل من طابقين.
وكتب الحاكم على "تلغرام": "وفقا للبيانات الأولية، في إيركوتسك -2، سقطت طائرة من طراز "سو" على منزل من طابقين. توجهت إلى مكان الحادث".
ووفقًا لخدمات الطوارئ، وقع الحادث في منطقة نوفو لينينو.
وأفادت وزارة الطوارئ في المنطقة بأن مقاتلة "سو-30" تحطمت في المدينة في القطاع الخاص خلال رحلة تجريبية، وتعمل وحدات الإطفاء والإنقاذ في مكان الحادث، ويتم تحديد المعلومات.