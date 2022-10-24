https://sputnikarabic.ae/20221024/ليز-تراس-تعلق-على-انتخاب-ريشي-سوناك-رئيسا-لوزراء-بريطانيا-خلفا-لها-1069420046.html

ليز تراس تعلق على انتخاب ريشي سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لها

ليز تراس تعلق على انتخاب ريشي سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لها

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة، ليز تراس، عن تقديم دعمها الكامل إلى خليفتها، ريشي سوناك. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T14:26+0000

2022-10-24T14:26+0000

2022-10-24T14:26+0000

بريطانيا

العالم

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وكتبت لسوناك على "تويتر": "تهانينا بالتعيين كزعيم لحزب المحافظين ورئيس وزرائنا القادم، لديك دعمي الكامل".وانتخب حزب المحافظين السياسي ووزير الخزانة البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، اليوم الاثنين، زعيما للحزب، وبذلك تقرر أن يصبح رئيسا للوزراء، بعدما فشلت منافسته بيني موردونت في تأمين 100 صوت من زملائها في البرلمان، والضرورية لترشيحها أمامه.وتعتبر ليز تراس أقل رئيسة للوزراء مكوثا في الحكم في تاريخ بريطانيا، حيث بقيت في المنصب لمدة 45 يوما فقط، وستبقى لبعض الوقت قبل تعيين خليفة لها.وتعرضت إدارة تراس لانتقادات شديدة بسبب سياستها الاقتصادية التي أثبتت عدم قدرتها على كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، كما أثارت مخاوف بشأن زيادة الدين العام.وأعلن عما يسمى بالميزانية المصغرة، في 23 سبتمبر/ أيلول، من قبل وزير الخزانة آنذاك كواسي كوارتنغ، الذي اضطر إلى التنحي يوم الجمعة الماضي بعد موجة غضب واسعة. ألغت الحكومة الخطة لاحقا.بعد إعلان الخطة، ارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، عند 4.6%، ما يعني انخفاض الطلب على سندات الدين، وانخفاض الجنيه إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.054 دولار.

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