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https://sputnikarabic.ae/20221024/ما-هي-قدرات-الفرقاطة-ميكو-إيه---200-التي-تسلمها-الأسطول-المصري-1069423292.html
ما هي قدرات الفرقاطة "ميكو إيه - 200" التي تسلمها الأسطول المصري؟
ما هي قدرات الفرقاطة "ميكو إيه - 200" التي تسلمها الأسطول المصري؟
انضمت الفرقاطة "ميكو إيه - 200" إلى الأسطول الحربي المصري الذي يضم 245 وحدة بحرية بينها 13 فرقاطة، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T15:36+0000
2022-10-24T15:36+0000
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وتسلمت مصر الفرقاطة "ميكو إيه - 200"، التي تطورها ألمانيا ضمن صفقة تشمل 3 وحدات أخرى من هذا الطراز سيتم تسليمها في المستقبل.
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انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика

ما هي قدرات الفرقاطة "ميكو إيه - 200" التي تسلمها الأسطول المصري؟

15:36 GMT 24.10.2022
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انضمت الفرقاطة "ميكو إيه - 200" إلى الأسطول الحربي المصري الذي يضم 245 وحدة بحرية بينها 13 فرقاطة، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
وتسلمت مصر الفرقاطة "ميكو إيه - 200"، التي تطورها ألمانيا ضمن صفقة تشمل 3 وحدات أخرى من هذا الطراز سيتم تسليمها في المستقبل.
الفرقاطة ميكو إيه - 200 التي تسلمها الأسطول المصري - سبوتنيك عربي
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