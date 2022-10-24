https://sputnikarabic.ae/20221024/مجلس-الفدرالية-الروسي-لا-يستبعد-علاقات-بناءة-بين-موسكو-ولندن-بعد-انتخاب-ريشي-سوناك-1069420190.html

مجلس الفدرالية الروسي لا يستبعد علاقات بناءة بين موسكو ولندن بعد انتخاب ريشي سوناك

مجلس الفدرالية الروسي لا يستبعد علاقات بناءة بين موسكو ولندن بعد انتخاب ريشي سوناك

قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير دجباروف، إنه بعد انتخاب رئيس الوزراء الجديد لبريطانيا، ريشي سوناك، من الممكن إقامة... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T14:37+0000

2022-10-24T14:37+0000

2022-10-24T14:37+0000

روسيا

العالم

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ونوه دجباروف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إلى عدم تأكده من وجود تغييرات جذرية في الموقف البريطاني، وقال: "لست متأكدا من أنه ستكون هناك تغييرات جذرية (بعد تعيين رئيس وزراء بريطاني جديد) بين موسكو ولندن".ولم يستبعد السياسي الروسي وجود "علاقات بناءة" بين روسيا الاتحادية والمملكة المتحدة في ظل وجود رئيس الوزراء الجديد، مضيفا أن سوناك رجلا ذكيا، وكان وزير المال. وقال: "إنه يمثل الهند الكبرى، ومع ذلك فمن الواضح أنه أكثر تعليما من سلفه".وفقا لدجباروف، في الوضع الحالي، يريد قادة بريطانيا أن يكون لديهم شخص ذكي على رأس الحكومة، وليس "امرأتهم الإنجليزية ذات العقل الضيق للغاية".وقال كبير أعضاء مجلس النواب البريطاني غراهام برادي، إنه "تم انتخاب ريشي سوناك زعيما لحزب المحافظين"، فيما تعهدت موردونت "بالدعم الكامل" لوزير الما السابق.سوناك، هو وزير الخزانة الأسبق، في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووصيف ليز تراس في سباق زعامة الحزب الأخير بعد استقالة جونسون.

https://sputnikarabic.ae/20221024/انتخاب-ريشي-سوناك-زعيما-لحزب-المحافظين-ورئيسا-لوزراء-بريطانيا-1069416153.html

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