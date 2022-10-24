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https://sputnikarabic.ae/20221024/مجلس-الفدرالية-الروسي-لا-يستبعد-علاقات-بناءة-بين-موسكو-ولندن-بعد-انتخاب-ريشي-سوناك-1069420190.html
مجلس الفدرالية الروسي لا يستبعد علاقات بناءة بين موسكو ولندن بعد انتخاب ريشي سوناك
مجلس الفدرالية الروسي لا يستبعد علاقات بناءة بين موسكو ولندن بعد انتخاب ريشي سوناك
قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير دجباروف، إنه بعد انتخاب رئيس الوزراء الجديد لبريطانيا، ريشي سوناك، من الممكن إقامة... 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T14:37+0000
2022-10-24T14:37+0000
روسيا
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ونوه دجباروف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إلى عدم تأكده من وجود تغييرات جذرية في الموقف البريطاني، وقال: "لست متأكدا من أنه ستكون هناك تغييرات جذرية (بعد تعيين رئيس وزراء بريطاني جديد) بين موسكو ولندن".ولم يستبعد السياسي الروسي وجود "علاقات بناءة" بين روسيا الاتحادية والمملكة المتحدة في ظل وجود رئيس الوزراء الجديد، مضيفا أن سوناك رجلا ذكيا، وكان وزير المال. وقال: "إنه يمثل الهند الكبرى، ومع ذلك فمن الواضح أنه أكثر تعليما من سلفه".وفقا لدجباروف، في الوضع الحالي، يريد قادة بريطانيا أن يكون لديهم شخص ذكي على رأس الحكومة، وليس "امرأتهم الإنجليزية ذات العقل الضيق للغاية".وقال كبير أعضاء مجلس النواب البريطاني غراهام برادي، إنه "تم انتخاب ريشي سوناك زعيما لحزب المحافظين"، فيما تعهدت موردونت "بالدعم الكامل" لوزير الما السابق.سوناك، هو وزير الخزانة الأسبق، في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووصيف ليز تراس في سباق زعامة الحزب الأخير بعد استقالة جونسون.
https://sputnikarabic.ae/20221024/انتخاب-ريشي-سوناك-زعيما-لحزب-المحافظين-ورئيسا-لوزراء-بريطانيا-1069416153.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مجلس الفدرالية الروسي لا يستبعد علاقات بناءة بين موسكو ولندن بعد انتخاب ريشي سوناك

14:37 GMT 24.10.2022
© Sputnik . Мария Девахинаمبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو
مبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Sputnik . Мария Девахина
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قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير دجباروف، إنه بعد انتخاب رئيس الوزراء الجديد لبريطانيا، ريشي سوناك، من الممكن إقامة علاقات بناءة بين موسكو ولندن، ولكن لا ينبغي توقع حدوث تغييرات كبيرة في موقف بريطانيا.
ونوه دجباروف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إلى عدم تأكده من وجود تغييرات جذرية في الموقف البريطاني، وقال: "لست متأكدا من أنه ستكون هناك تغييرات جذرية (بعد تعيين رئيس وزراء بريطاني جديد) بين موسكو ولندن".
ولم يستبعد السياسي الروسي وجود "علاقات بناءة" بين روسيا الاتحادية والمملكة المتحدة في ظل وجود رئيس الوزراء الجديد، مضيفا أن سوناك رجلا ذكيا، وكان وزير المال. وقال: "إنه يمثل الهند الكبرى، ومع ذلك فمن الواضح أنه أكثر تعليما من سلفه".
وفقا لدجباروف، في الوضع الحالي، يريد قادة بريطانيا أن يكون لديهم شخص ذكي على رأس الحكومة، وليس "امرأتهم الإنجليزية ذات العقل الضيق للغاية".
ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
انتخاب ريشي سوناك زعيما لحزب المحافظين ورئيسا لوزراء بريطانيا
13:15 GMT

انتخب حزب المحافظين السياسي ووزير الخزانة البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، اليوم الاثنين، زعيما للحزب، وبذلك تقرر أن يصبح رئيسا للوزراء، بعدما فشلت منافسته بيني موردونت في تأمين 100 صوت من زملائها في البرلمان، والضرورية لترشيحها أمامه.

وقال كبير أعضاء مجلس النواب البريطاني غراهام برادي، إنه "تم انتخاب ريشي سوناك زعيما لحزب المحافظين"، فيما تعهدت موردونت "بالدعم الكامل" لوزير الما السابق.
سوناك، هو وزير الخزانة الأسبق، في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووصيف ليز تراس في سباق زعامة الحزب الأخير بعد استقالة جونسون.
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