https://sputnikarabic.ae/20221024/مدفيديف-يقول-إنتاج-الأسلحة-في-روسيا-يتزايد-عدة-مرات-من-الدبابات-إلى-الطائرات-المسيرة-1069418689.html

مدفيديف يقول إنتاج الأسلحة في روسيا يتزايد عدة مرات من الدبابات إلى الطائرات المسيرة

مدفيديف يقول إنتاج الأسلحة في روسيا يتزايد عدة مرات من الدبابات إلى الطائرات المسيرة

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، أن إنتاج الأسلحة في روسيا ارتفع عدة مرات. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T13:52+0000

2022-10-24T13:52+0000

2022-10-24T13:52+0000

روسيا

ديمتري ميدفيديف

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موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف على تطبيق تلغرام: "عند قراءتي للتحليلات المعادية، صادفت أكثر من مرة تأكيدات تفيد بأن المعدات العسكرية والأسلحة المطلوبة في روسيا ستنفد قريبا، كما لو أننا استنفدناها جميعا".وتابع مدفيديف: "لا تحلموا بذلك. إنتاج الأسلحة والمعدات ارتفع مرات عدة على جميع المسارات، من الدبابات والأسلحة إلى الصواريخ العالية الدقة والطائرات المسيرة".يذكر أن نائب رئيس مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، دميتري مدفيديف، زار مصنع "أورال فاغون زافود" لإنتاج الدبابات.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، خاصة بعد انضمام هذه المناطق إلى روسيا، عقب استفتاء صوّت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا، وبعد المصادقة البرلمانية في روسيا وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين، أصبحت هذه المناطق الأربع كيانات اتحادية روسية جديدة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الكيانات الفدرالية الروسية، بما في ذلك الحماية كأرض روسية. كما أعلن الرئيس بوتين بعد ذلك، عن استعداد بلاده للحوار مع كييف لوضع حد للقتال في أوكرانيا، ولكن موضوع المناطق المنضمة إلى روسيا أصبح لا يخضع لأي حوار، وأن القوات الروسية ستواصل العمل لتحرير ما تبقى من أراضي هذه المناطق التي لا تزال تحت سيطرة قوات كييف.

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روسيا, ديمتري ميدفيديف