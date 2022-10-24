عربي
https://sputnikarabic.ae/20221024/مدفيديف-يقول-إنتاج-الأسلحة-في-روسيا-يتزايد-عدة-مرات-من-الدبابات-إلى-الطائرات-المسيرة-1069418689.html
مدفيديف يقول إنتاج الأسلحة في روسيا يتزايد عدة مرات من الدبابات إلى الطائرات المسيرة
مدفيديف يقول إنتاج الأسلحة في روسيا يتزايد عدة مرات من الدبابات إلى الطائرات المسيرة
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، أن إنتاج الأسلحة في روسيا ارتفع عدة مرات. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T13:52+0000
2022-10-24T13:52+0000
روسيا
ديمتري ميدفيديف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060446175_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_ca075f7da0b943fe7464e01270515732.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف على تطبيق تلغرام: "عند قراءتي للتحليلات المعادية، صادفت أكثر من مرة تأكيدات تفيد بأن المعدات العسكرية والأسلحة المطلوبة في روسيا ستنفد قريبا، كما لو أننا استنفدناها جميعا".وتابع مدفيديف: "لا تحلموا بذلك. إنتاج الأسلحة والمعدات ارتفع مرات عدة على جميع المسارات، من الدبابات والأسلحة إلى الصواريخ العالية الدقة والطائرات المسيرة".يذكر أن نائب رئيس مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، دميتري مدفيديف، زار مصنع "أورال فاغون زافود" لإنتاج الدبابات.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، خاصة بعد انضمام هذه المناطق إلى روسيا، عقب استفتاء صوّت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا، وبعد المصادقة البرلمانية في روسيا وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين، أصبحت هذه المناطق الأربع كيانات اتحادية روسية جديدة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الكيانات الفدرالية الروسية، بما في ذلك الحماية كأرض روسية. كما أعلن الرئيس بوتين بعد ذلك، عن استعداد بلاده للحوار مع كييف لوضع حد للقتال في أوكرانيا، ولكن موضوع المناطق المنضمة إلى روسيا أصبح لا يخضع لأي حوار، وأن القوات الروسية ستواصل العمل لتحرير ما تبقى من أراضي هذه المناطق التي لا تزال تحت سيطرة قوات كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221014/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-24-و15-طائرة-مسيرة-خلال-يوم-واحد-1069022463.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060446175_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_808b9c1477d757988b0674d203d66083.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, ديمتري ميدفيديف
روسيا, ديمتري ميدفيديف

مدفيديف يقول إنتاج الأسلحة في روسيا يتزايد عدة مرات من الدبابات إلى الطائرات المسيرة

13:52 GMT 24.10.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukin / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، أن إنتاج الأسلحة في روسيا ارتفع عدة مرات.
موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف على تطبيق تلغرام: "عند قراءتي للتحليلات المعادية، صادفت أكثر من مرة تأكيدات تفيد بأن المعدات العسكرية والأسلحة المطلوبة في روسيا ستنفد قريبا، كما لو أننا استنفدناها جميعا".
وتابع مدفيديف: "لا تحلموا بذلك. إنتاج الأسلحة والمعدات ارتفع مرات عدة على جميع المسارات، من الدبابات والأسلحة إلى الصواريخ العالية الدقة والطائرات المسيرة".
يذكر أن نائب رئيس مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، دميتري مدفيديف، زار مصنع "أورال فاغون زافود" لإنتاج الدبابات.
انفجار لغم زرعته القوات الأوكرانية في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" و15 طائرة مسيرة خلال يوم واحد
14 أكتوبر, 11:46 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، خاصة بعد انضمام هذه المناطق إلى روسيا، عقب استفتاء صوّت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا، وبعد المصادقة البرلمانية في روسيا وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين، أصبحت هذه المناطق الأربع كيانات اتحادية روسية جديدة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الكيانات الفدرالية الروسية، بما في ذلك الحماية كأرض روسية.
كما أعلن الرئيس بوتين بعد ذلك، عن استعداد بلاده للحوار مع كييف لوضع حد للقتال في أوكرانيا، ولكن موضوع المناطق المنضمة إلى روسيا أصبح لا يخضع لأي حوار، وأن القوات الروسية ستواصل العمل لتحرير ما تبقى من أراضي هذه المناطق التي لا تزال تحت سيطرة قوات كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала