https://sputnikarabic.ae/20221024/مدينة-موسكو-تشهد-كسوفا-للشمس--1069422011.html
مدينة موسكو تشهد كسوفا للشمس
مدينة موسكو تشهد كسوفا للشمس
يشهد سكان العاصمة الروسية موسكو والمناطق المحيطة كسوفا للشمس، يوم غد الثلاثاء، يستمر لفترة قصيرة في ظل أجواء غير ماطرة. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T15:35+0000
2022-10-24T15:35+0000
2022-10-24T15:35+0000
روسيا
مجتمع
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وبحسب بوابة "Meteonovosti" على الإنترنت، يستطيع سكان مدينة موسكو رؤية كسوف الشمس يوم غد الثلاثاء لمدة قصيرة، حيث سيكون الطقس مناسبا للرؤية مع عدم وجود أمطار.وجاء في الخبر: "يمكن لسكان موسكو رؤية كسوف الشمس في 25 أكتوبر/تشرين الأول. سيكون هناك القليل من الغيوم في هذا اليوم، ولا يتوقع هطول الأمطار على الإطلاق".ونوّه المصدر إلى أن القمر سيغطي الشمس بنسبة تقدر بنحو 70.9%.وحذرت مصادر علمية من ضرورة حماية العين باستخدام الوسائل المناسبة منعا لحدوث أي ضرر في البصر نتيجة الإشعاعات.
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روسيا, مجتمع
مدينة موسكو تشهد كسوفا للشمس
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يشهد سكان العاصمة الروسية موسكو والمناطق المحيطة كسوفا للشمس، يوم غد الثلاثاء، يستمر لفترة قصيرة في ظل أجواء غير ماطرة.
وبحسب بوابة "Meteonovosti" على الإنترنت، يستطيع سكان مدينة موسكو رؤية كسوف الشمس يوم غد الثلاثاء لمدة قصيرة، حيث سيكون الطقس مناسبا للرؤية مع عدم وجود أمطار.
وجاء في الخبر
: "يمكن لسكان موسكو رؤية كسوف الشمس في 25 أكتوبر/تشرين الأول. سيكون هناك القليل من الغيوم في هذا اليوم، ولا يتوقع هطول الأمطار على الإطلاق".
وسيبدأ الكسوف في الساعة 12.24 بتوقيت موسكو، ويبلغ ذروته بحلول الساعة 13.38، وسينتهي عند الساعة 14.51.
ونوّه المصدر إلى أن القمر سيغطي الشمس بنسبة تقدر بنحو 70.9%.
وحذرت مصادر علمية من ضرورة حماية العين باستخدام الوسائل المناسبة منعا لحدوث أي ضرر في البصر نتيجة الإشعاعات.