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https://sputnikarabic.ae/20221024/مركز-التنسيق-المشترك-في-إسطنبول-يؤكد-أن-113-سفينة-تنتظر-التفتيش-في-المياه-الإقليمية-التركية-1069432212.html
مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يؤكد أن 113 سفينة تنتظر التفتيش في المياه الإقليمية التركية
مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يؤكد أن 113 سفينة تنتظر التفتيش في المياه الإقليمية التركية
أفاد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، اليوم الاثنين، عن تأخير في تفتيش السفن المشاركة في مبادرة حبوب البحر الأسود، والآن هناك 113 سفينة تنتظر في طابور التفتيش. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T20:41+0000
2022-10-24T20:41+0000
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المركز: "أفاد مركز التنسيق المشترك أنه توجد حاليًا 113سفينة مسجلة للتفتيش، بينما تنتظر 60 سفينة أخرى الانضمام إلى مبادرة حبوب البحر الأسود في المياه الإقليمية التركية".وأضاف البيان بأن "مركز التنسيق المشترك يشعر بالقلق لأن التأخير قد يؤدي إلى اضطرابات في سلسلة التوريد وعمل الموانئ. وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأ مركز التنسيق مرة أخرى بتسجيل سفن جديدة للانضمام إلى المبادرة".ووقّعت في إسطنبول، يوم 22 تموز/يوليو الماضي، اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.وتفترض الصفقة، التي وقّعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.كما تفترض أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20220904/مركز-التنسيق-المشترك-مغادرة-3-سفن-محملة-بالغذاء-من-الموانئ-الأوكرانية-1067281277.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا

مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يؤكد أن 113 سفينة تنتظر التفتيش في المياه الإقليمية التركية

20:41 GMT 24.10.2022
© Sputnik . Maksim Durnevمركز التنسيق المشترك للحبوب في اسطنبول، تركيا 27 يوليو 2022
مركز التنسيق المشترك للحبوب في اسطنبول، تركيا 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Sputnik . Maksim Durnev
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أفاد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، اليوم الاثنين، عن تأخير في تفتيش السفن المشاركة في مبادرة حبوب البحر الأسود، والآن هناك 113 سفينة تنتظر في طابور التفتيش.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المركز: "أفاد مركز التنسيق المشترك أنه توجد حاليًا 113سفينة مسجلة للتفتيش، بينما تنتظر 60 سفينة أخرى الانضمام إلى مبادرة حبوب البحر الأسود في المياه الإقليمية التركية".
وأضاف البيان بأن "مركز التنسيق المشترك يشعر بالقلق لأن التأخير قد يؤدي إلى اضطرابات في سلسلة التوريد وعمل الموانئ. وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأ مركز التنسيق مرة أخرى بتسجيل سفن جديدة للانضمام إلى المبادرة".
ووقّعت في إسطنبول، يوم 22 تموز/يوليو الماضي، اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.
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وتفترض الصفقة، التي وقّعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
كما تفترض أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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