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https://sputnikarabic.ae/20221024/مقتل-فلسطينيين-وإصابة-14-آخرين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-1069433995.html
مقتل فلسطينيين وإصابة 14 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي
مقتل فلسطينيين وإصابة 14 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي
قال الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، إن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب 14 آخرين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T22:22+0000
2022-10-24T22:50+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن قوات الجيش الإسرائيلي تمنع طواقمه من الوصول إلى مصابين آخرين في البلدة القديمة بنابلس.وشدد مدير الاسعاف والطوارئ في نابلس أحمد جبريل لمراسل سبوتنيك على أن "شهيدان سقطا و14 إصابة بينها 2 بحالة خطرة وهناك إصابات في البلدة القديمة لا نستطيع الوصول إليها"، حسب قوله.في وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطيني وإصابة سبعة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.على جانب آخر، قالت القناة 12 العبرية إن الجيش الاسرائيلي ينفذ عملية مكثفة ضد عرين الأسود في نابلس وتبادل كثيف لإطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20221024/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-يعلن-حدوث-إصابات-برصاص-قوات-الجيش-الاسرائيلي-داخل-البلدة-القديمة-بنابلس-1069433707.html
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

مقتل فلسطينيين وإصابة 14 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي

22:22 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 22:50 GMT 24.10.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة عرين الأسود تامر الكيلاني بمدينة نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قال الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، إن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب 14 آخرين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي.
وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن قوات الجيش الإسرائيلي تمنع طواقمه من الوصول إلى مصابين آخرين في البلدة القديمة بنابلس.
وشدد مدير الاسعاف والطوارئ في نابلس أحمد جبريل لمراسل سبوتنيك على أن "شهيدان سقطا و14 إصابة بينها 2 بحالة خطرة وهناك إصابات في البلدة القديمة لا نستطيع الوصول إليها"، حسب قوله.
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
الصحة الفلسطينية تعلن حدوث إصابات برصاص قوات الجيش الاسرائيلي داخل البلدة القديمة بنابلس
21:52 GMT
في وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطيني وإصابة سبعة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
على جانب آخر، قالت القناة 12 العبرية إن الجيش الاسرائيلي ينفذ عملية مكثفة ضد عرين الأسود في نابلس وتبادل كثيف لإطلاق النار.
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