https://sputnikarabic.ae/20221024/ملك-الأردن-يؤكد-أهمية-مواصلة-الجهود-المبذولة-على-مختلف-الصعد-في-الحرب-على-الإرهاب-ضمن-نهج-شمولي-1069423814.html

ملك الأردن يؤكد أهمية مواصلة الجهود المبذولة على مختلف الصعد في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي

ملك الأردن يؤكد أهمية مواصلة الجهود المبذولة على مختلف الصعد في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، على "أهمية مواصلة الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي". 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T15:45+0000

2022-10-24T15:45+0000

2022-10-24T15:45+0000

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ملك الأردن عبدالله الثاني

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جاء ذلك خلال لقاء عقده ملك الأردن في قصر الحسينية مع مسؤولين مشاركين في المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي لعام 2022، والذي يستضيفه الأردن في منطقة البحر الميت، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.ويشارك في المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط: تعزيز الحوار مع الشركاء المتوسطيين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي"، ممثلو الدول الـ57، الأعضاء في المنظمة، و6 دول من منطقة البحر الأبيض المتوسط الشريكة من أجل التعاون، بالإضافة إلى منظمات دولية.وجدّد الملك عبد الله الثاني في لقائه مع المسؤولين المشاركين في المؤتمر، اليوم الاثنين، تأكيده على مركزية القضية الفلسطينية، مشددا على أن "لا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".كما شدد على ضرورة مواصلة تعزيز تنسيق منظمة الأمن والتعاون مع شركائها في الشرق الأوسط والبناء على مخرجات المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي لعام 2022، مؤكدًا التزام الأردن بالعمل مع المنظمة لمواجهة التحديات المشتركة.

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أخبار الأردن, العالم العربي, ملك الأردن عبدالله الثاني