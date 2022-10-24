https://sputnikarabic.ae/20221024/منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-تعلن-عزمها-إنشاء-موقع-نووي-شامل-في-محافظة-فارس-1069429962.html
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن عزمها إنشاء موقع نووي شامل في محافظة فارس
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن عزمها إنشاء موقع نووي شامل في محافظة فارس
أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه "سيتم إنشاء موقع نووي شامل في محافظة فارس نظرا لإمكانيات المحافظة". 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T19:42+0000
2022-10-24T19:42+0000
2022-10-24T19:42+0000
أخبار إيران
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وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، خلال حفل تدشين مشروع متعلق بالإشعاع، إن "خطة المنظمة هي إنشاء موقع نووي شامل في محافظة فارس"، معربًا عن أمله أن "يتم استخدامه للأنشطة التعليمية والصناعية في المحافظة من خلال إنشاء مفاعل جديدة".وأكد إسلامي على "دور هذه الخطة الخاصة في تطوير التكنولوجيا في محافظة فارس"، موضحًا أنه "يمكن تدشين هذه الخطة خلال العام المقبل"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد الاتفاق على توثيق العلاقات بين منظمة الطاقة الذرية في بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأوضحت وكالة "إرنا"، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، في يريفان، مشيرًا إلى تبادل إيران الرسائل مع الجانب الأمريكي في الأسابيع والأيام الماضية بشأن عملية مفاوضات رفع الحظر.ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى وجود اتهامات لأنشطة إيران النووية السلمية، نافيًا وجود مثل هذه الاتهامات، بدعوى أنه لا أساس لها من الصحة، وتم الاتفاق على كيفية الرد على أسئلة وكالة الطاقة الذرية.كما قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، إن أعداء بلاده الساعين لاستهداف الصناعة والعلماء النوويين الإيرانيين، لم يبق أمامهم أي خيار سوى الدبلوماسية.وأفادت وكالة "إرنا" بأن تصريحات بهروز كمالوندي جاءت تعليقًا على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي نشرت، أخيرا، حول إيران، أنها معدّة لأجندات سياسية خاصة بهدف تشويه صورة إيران على الصعيد الدولي.وأكد المسؤول الإيراني البارز أن الدبلوماسية العامة تلعب دورا أساسيا لمواجهة هذا المخطط الغربي، مشيرًا إلى أن "الدبلوماسية العامة تشكل أحد عناصر القوة على الساحة الدولية وفي حال انعدام السيطرة عليها، سيتمكن العدو من تشويه صورة البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20221022/إيران-تعلن-تلقيها-رسالة-أمريكية-تشير-إلى-أن-واشنطن-تريد-تسريع-وتيرة-الوصول-لاتفاق-نووي-1069341436.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن عزمها إنشاء موقع نووي شامل في محافظة فارس
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أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه "سيتم إنشاء موقع نووي شامل في محافظة فارس نظرا لإمكانيات المحافظة".
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، خلال حفل تدشين مشروع متعلق بالإشعاع، إن "خطة المنظمة هي إنشاء موقع نووي شامل في محافظة فارس"، معربًا عن أمله أن "يتم استخدامه للأنشطة التعليمية والصناعية في المحافظة من خلال إنشاء مفاعل جديدة".
وأكد إسلامي على "دور هذه الخطة الخاصة في تطوير التكنولوجيا في محافظة فارس"، موضحًا أنه "يمكن تدشين هذه الخطة خلال العام المقبل"، حسب وكالة
مهر الإيرانية.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد الاتفاق على توثيق العلاقات
بين منظمة الطاقة الذرية في بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضحت وكالة "إرنا"، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، في يريفان، مشيرًا إلى تبادل إيران الرسائل مع الجانب الأمريكي في الأسابيع والأيام الماضية بشأن عملية مفاوضات رفع الحظر.
ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى وجود اتهامات لأنشطة إيران النووية السلمية، نافيًا وجود مثل هذه الاتهامات، بدعوى أنه لا أساس لها من الصحة، وتم الاتفاق على كيفية الرد على أسئلة وكالة الطاقة الذرية.
كما قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، إن أعداء بلاده الساعين لاستهداف الصناعة والعلماء النوويين الإيرانيين، لم يبق أمامهم أي خيار سوى الدبلوماسية.
وأفادت وكالة "إرنا"
بأن تصريحات بهروز كمالوندي جاءت تعليقًا على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي نشرت، أخيرا، حول إيران، أنها معدّة لأجندات سياسية خاصة بهدف تشويه صورة إيران على الصعيد الدولي.
وأكد المسؤول الإيراني البارز أن الدبلوماسية العامة تلعب دورا أساسيا لمواجهة هذا المخطط الغربي، مشيرًا إلى أن "الدبلوماسية العامة تشكل أحد عناصر القوة على الساحة الدولية وفي حال انعدام السيطرة عليها، سيتمكن العدو من تشويه صورة البلاد".