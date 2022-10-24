https://sputnikarabic.ae/20221024/موسكو-ترحب-بتطورات-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-1069411780.html
موسكو ترحب بتطورات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
موسكو ترحب بتطورات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
عبر السفير الروسي لدى بيروت، ألكسندر روداكوف، عن ترحيب موسكو بالتطورات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T12:46+0000
2022-10-24T12:46+0000
2022-10-24T12:46+0000
أخبار لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
فلاديمير بوتين
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بيروت - سبوتنيك. جاء هذا خلال لقاء السفير الروسي، ألكسندر روداكوف، مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.وقال البيان إن "الرئيس اللبناني ميشال عون استقبل سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان ألكسندر روداكوف يرافقه المستشار في السفارة مكسيم رومانوف، حيث تم التداول في العلاقات اللبنانية – الروسية.. وأكد السفير الروسي ترحيب موسكو بهذه الخطوة (ترسيم الحدود البحرية) لما فيه مصلحة لبنان والاستقرار فيه".وأكد السفير الروسي استعداد موسكو "لتقديم كل الدعم اللازم لعملية إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم نظرا للعلاقات المميزة بين روسيا وسوريا".ومؤخرا، أعلن كل من لبنان وإسرائيل موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.وقالت الرئاسة اللبنانية إن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.
https://sputnikarabic.ae/20220926/الرئاسة-اللبنانية-تتوقع-ردا-خطيا-من-الوسيط-الأمريكي-لترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-نهاية-الأسبوع-1068251380.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, فلاديمير بوتين
أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, فلاديمير بوتين
موسكو ترحب بتطورات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
تابعنا عبر
عبر السفير الروسي لدى بيروت، ألكسندر روداكوف، عن ترحيب موسكو بالتطورات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل.
بيروت - سبوتنيك. جاء هذا خلال لقاء السفير الروسي، ألكسندر روداكوف، مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة
اللبنانية.
وقال البيان إن "الرئيس اللبناني ميشال عون استقبل سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان ألكسندر روداكوف يرافقه المستشار في السفارة مكسيم رومانوف، حيث تم التداول في العلاقات اللبنانية – الروسية.. وأكد السفير الروسي ترحيب موسكو بهذه الخطوة (ترسيم الحدود البحرية) لما فيه مصلحة لبنان والاستقرار فيه".
وأكد السفير الروسي استعداد موسكو "لتقديم كل الدعم اللازم لعملية إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم نظرا للعلاقات المميزة بين روسيا وسوريا".
ومؤخرا، أعلن كل من لبنان وإسرائيل موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.
وقالت الرئاسة اللبنانية إن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية
مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.