ناشطو مناخ يلقون بكعكة في وجه تمثال شمعي للملك تشارلز الثالث... فيديو
© AP Photo / Victoria Jones/Poolالملك تشارلز الثالث وكاميلا ، قرينة الملكة أثناء مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم إعلان الملك تشارلز الثالث ملكًا رسميًا.
الملك تشارلز الثالث وكاميلا ، قرينة الملكة أثناء مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم إعلان الملك تشارلز الثالث ملكًا رسميًا.
© AP Photo / Victoria Jones/Pool
ألقى 4 من ناشطي المناخ كعكة في وجه تمثال شمعي لملك بريطانيا، تشارلز الثالث، في متحف "مدام توسو".
ونشر متظاهرو مجموعة تدعى "Just Stop Oil"، اليوم الاثنين، مقطعا مصورا يظهر فيه اثنان منهما وهما يتجهان ناحية تمثال شمعي لملك بريطانيا، ويقف إلى جانبه تماثيل شمعية لزوجته، كاميلا باركر، ونجله الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
بعدها صرخ أحد الناشطين، قائلا: "حان وقت العمل"، قبل أن يقذف مع رفيقه بكعكة الشوكولاتة في وجه تمثال العاهل البريطاني.
ومن الممكن سماع أحد عمال متحف "مدام توسو" وهو يصرخ في الناشطين: "يا شباب، توقفوا".
🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂— Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 24, 2022
👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB
كما تتناثر بعض أجزاء الكعكة على التمثال الشمعي الخاص بكاميلا باركر، زوجة ملك بريطانيا.
وأعلنت شرطة العاصمة البريطانية عن إلقائها القبض على الناشطين الأربعة، واعتقلتهم بتهمة ارتكابهم أضرارا جنائية في أعقاب الاحتجاج.