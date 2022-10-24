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https://sputnikarabic.ae/20221024/ناشطو-مناخ-يلقون-بكعكة-في-وجه-تمثال-شمعي-للملك-تشارلز-الثالث-فيديو-1069419794.html
ناشطو مناخ يلقون بكعكة في وجه تمثال شمعي للملك تشارلز الثالث... فيديو
ناشطو مناخ يلقون بكعكة في وجه تمثال شمعي للملك تشارلز الثالث... فيديو
ألقى 4 من ناشطي المناخ كعكة في وجه تمثال شمعي لملك بريطانيا، تشارلز الثالث، في متحف "مدام توسو". 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T14:19+0000
2022-10-24T14:19+0000
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بريطانيا
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ونشر متظاهرو مجموعة تدعى "Just Stop Oil"، اليوم الاثنين، مقطعا مصورا يظهر فيه اثنان منهما وهما يتجهان ناحية تمثال شمعي لملك بريطانيا، ويقف إلى جانبه تماثيل شمعية لزوجته، كاميلا باركر، ونجله الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.بعدها صرخ أحد الناشطين، قائلا: "حان وقت العمل"، قبل أن يقذف مع رفيقه بكعكة الشوكولاتة في وجه تمثال العاهل البريطاني.ومن الممكن سماع أحد عمال متحف "مدام توسو" وهو يصرخ في الناشطين: "يا شباب، توقفوا".كما تتناثر بعض أجزاء الكعكة على التمثال الشمعي الخاص بكاميلا باركر، زوجة ملك بريطانيا.وأعلنت شرطة العاصمة البريطانية عن إلقائها القبض على الناشطين الأربعة، واعتقلتهم بتهمة ارتكابهم أضرارا جنائية في أعقاب الاحتجاج.
بريطانيا
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نادي الفيديو, بريطانيا
نادي الفيديو, بريطانيا

ناشطو مناخ يلقون بكعكة في وجه تمثال شمعي للملك تشارلز الثالث... فيديو

14:19 GMT 24.10.2022
© AP Photo / Victoria Jones/Poolالملك تشارلز الثالث وكاميلا ، قرينة الملكة أثناء مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم إعلان الملك تشارلز الثالث ملكًا رسميًا.
الملك تشارلز الثالث وكاميلا ، قرينة الملكة أثناء مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم إعلان الملك تشارلز الثالث ملكًا رسميًا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
الملك تشارلز الثالث وكاميلا ، قرينة الملكة أثناء مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم إعلان الملك تشارلز الثالث ملكًا رسميًا.
© AP Photo / Victoria Jones/Pool
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ألقى 4 من ناشطي المناخ كعكة في وجه تمثال شمعي لملك بريطانيا، تشارلز الثالث، في متحف "مدام توسو".
ونشر متظاهرو مجموعة تدعى "Just Stop Oil"، اليوم الاثنين، مقطعا مصورا يظهر فيه اثنان منهما وهما يتجهان ناحية تمثال شمعي لملك بريطانيا، ويقف إلى جانبه تماثيل شمعية لزوجته، كاميلا باركر، ونجله الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
بعدها صرخ أحد الناشطين، قائلا: "حان وقت العمل"، قبل أن يقذف مع رفيقه بكعكة الشوكولاتة في وجه تمثال العاهل البريطاني.
ومن الممكن سماع أحد عمال متحف "مدام توسو" وهو يصرخ في الناشطين: "يا شباب، توقفوا".
كما تتناثر بعض أجزاء الكعكة على التمثال الشمعي الخاص بكاميلا باركر، زوجة ملك بريطانيا.
وأعلنت شرطة العاصمة البريطانية عن إلقائها القبض على الناشطين الأربعة، واعتقلتهم بتهمة ارتكابهم أضرارا جنائية في أعقاب الاحتجاج.
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