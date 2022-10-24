عربي
غروسي يلتقي بلينكن ويبحثان الوضع حول محطة زابوروجيه النووية
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221024/نيبينزيا-ليس-لدى-روسيا-نوايا-باستخدام-الأسلحة-النووية-في-أوكرانيا-1069434087.html
نيبينزيا: ليس لدى روسيا نوايا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا
نيبينزيا: ليس لدى روسيا نوايا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لا تنوي استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T22:34+0000
2022-10-24T22:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103157/12/1031571246_0:227:2835:1821_1920x0_80_0_0_22bbc0589a17dc5c4d71d2a1594dfda0.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال نيبينزيا، في رسالة إلى الأمين العام للمنظمة على خلفية استعداد كييف لاستفزاز "القنبلة القذرة": "على خلفية الحملة الدعائية المعادية لروسيا التي تشنها الدول الغربية، نود التأكيد على أن روسيا لم ولن تنوي استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا. لا قيادة بلدنا ولا وزارة الدفاع تحدثت عن إمكانية استخدام مثل هذه الأسلحة".وأضاف نيبينزيا، "روسيا تدعو الدول الغربية للتأثير على النظام في كييف حتى يتخلى عن مخططاته الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.. ومثل هذه الخطط ستكون لها عواقب وخيمة وستترتب عليها خسائر فادحة بين السكان".هذا وكشف مصدر مسؤول بالأمم المتحدة لوكالة سبوتنيك، الاثنين، أن روسيا طلبت عقد اجتماع بمجلس الأمن غدا الثلاثاء لمناقشة خطط أوكرانيا لاستخدام "قنبلة قذرة".يذكر أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، الاثنين، حث جميع الأطراف إلى تجنب أي خطوات تصعيدية، وذلك تعليقًا على تحذيرات روسيا من احتمال استخدام أوكرانيا لما يسمى بالقنبلة القذرة الإشعاعية.وأجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اتصالات هاتفية بنظرائه في دول غربية كبرى على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، من أجل الإعراب عن مخاوف موسكو من استخدام أوكرانيا لهذا النوع المدمر من القنابل الإشعاعية.لكن الولايات المتحدة اعتبرت أن هذه مجرد ادعاءات من أجل التصعيد الروسي، وفي بيان لوزارة الدفاع الأمريكية أكد وزير الدفاع لويد أوستن رفض بلاده، "أي ذريعة للتصعيد الروسي وأكد من جديد قيمة التواصل المستمر وسط [العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".وأكدت الدفاع الروسية، أن كييف بدأت بالتنفيذ العملي لهذه الخطة تحت إشراف غربي، حيث تم تكليف قيادة مصنع التعدين الواقع في مدينة جيولتوي فادي، بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع "قنبلة قذرة".
https://sputnikarabic.ae/20221024/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-بمجلس-الأمن-يوم-الثلاثاء-لمناقشة-خطط-كييف-استخدام-قنبلة-قذرة-1069432548.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103157/12/1031571246_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_3bfbf11dd8892855e3d7e48db89a6731.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا اليوم

نيبينزيا: ليس لدى روسيا نوايا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

22:34 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 22:52 GMT 24.10.2022)
© Sputnik . Nancy Sisil / الانتقال إلى بنك الصورمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Sputnik . Nancy Sisil
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لا تنوي استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال نيبينزيا، في رسالة إلى الأمين العام للمنظمة على خلفية استعداد كييف لاستفزاز "القنبلة القذرة": "على خلفية الحملة الدعائية المعادية لروسيا التي تشنها الدول الغربية، نود التأكيد على أن روسيا لم ولن تنوي استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا. لا قيادة بلدنا ولا وزارة الدفاع تحدثت عن إمكانية استخدام مثل هذه الأسلحة".
ولفت نيبينزيا، إلى أن استخدام كييف القنبلة القذرة يعتبر "عملًا من أعمال الإرهاب النووي".
وأضاف نيبينزيا، "روسيا تدعو الدول الغربية للتأثير على النظام في كييف حتى يتخلى عن مخططاته الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.. ومثل هذه الخطط ستكون لها عواقب وخيمة وستترتب عليها خسائر فادحة بين السكان".
هذا وكشف مصدر مسؤول بالأمم المتحدة لوكالة سبوتنيك، الاثنين، أن روسيا طلبت عقد اجتماع بمجلس الأمن غدا الثلاثاء لمناقشة خطط أوكرانيا لاستخدام "قنبلة قذرة".
يذكر أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، الاثنين، حث جميع الأطراف إلى تجنب أي خطوات تصعيدية، وذلك تعليقًا على تحذيرات روسيا من احتمال استخدام أوكرانيا لما يسمى بالقنبلة القذرة الإشعاعية.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة خطط كييف استخدام "قنبلة قذرة"
20:44 GMT
وأجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اتصالات هاتفية بنظرائه في دول غربية كبرى على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، من أجل الإعراب عن مخاوف موسكو من استخدام أوكرانيا لهذا النوع المدمر من القنابل الإشعاعية.
لكن الولايات المتحدة اعتبرت أن هذه مجرد ادعاءات من أجل التصعيد الروسي، وفي بيان لوزارة الدفاع الأمريكية أكد وزير الدفاع لويد أوستن رفض بلاده، "أي ذريعة للتصعيد الروسي وأكد من جديد قيمة التواصل المستمر وسط [العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
وأكدت الدفاع الروسية، أن كييف بدأت بالتنفيذ العملي لهذه الخطة تحت إشراف غربي، حيث تم تكليف قيادة مصنع التعدين الواقع في مدينة جيولتوي فادي، بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع "قنبلة قذرة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала