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https://sputnikarabic.ae/20221024/واتسآب-يضيف-لأول-مرة-استطلاعات-للرأي-داخل-المحادثات-1069405833.html
"واتسآب" يضيف لأول مرة "استطلاعات للرأي" داخل المحادثات
"واتسآب" يضيف لأول مرة "استطلاعات للرأي" داخل المحادثات
يعمل تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" حاليا على تفعيل ميزة جديدة مسلية، وهي إنشاء استطلاعات الرأي في المحادثات الفردية. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T11:07+0000
2022-10-24T11:07+0000
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وبدأ "واتسآب" في طرح الميزة الجديدة لبعض أصحاب هواتف "آيفون" من أجل اختبارها، قبل أن يتم اعتمادها رسميا في نسخة التطبيق التي تحمل رقم "22.22.0.75"، وفقا لموقع "وابيتاإنفو".ونشر الموقع لقطة شاشة ثابتة توضح شكل استطلاع الرأي داخل المحادثات الفردية لـ"واتسآب".وستكون ميزة استطلاعت الرأي الفردية ممتعة عند الرغبة في طلب إيجاد حل او اقتراح أفضل من الأصدقاء، في حالة الشعور بحيرة بين خيارات مختلفة.ويمكن للمستخدمين إضافة ما يصل إلى 12 خيار في الدردشات الفردية، مع تأكيد "واتسآب" أنه يتم تشفيرها دائما من طرف إلى طرف.
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مجتمع, منوعات
مجتمع, منوعات

"واتسآب" يضيف لأول مرة "استطلاعات للرأي" داخل المحادثات

11:07 GMT 24.10.2022
© AFP 2022 / -تطبيق "واتسآب"
تطبيق واتسآب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
تطبيق "واتسآب"
© AFP 2022 / -
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يعمل تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" حاليا على تفعيل ميزة جديدة مسلية، وهي إنشاء استطلاعات الرأي في المحادثات الفردية.
وبدأ "واتسآب" في طرح الميزة الجديدة لبعض أصحاب هواتف "آيفون" من أجل اختبارها، قبل أن يتم اعتمادها رسميا في نسخة التطبيق التي تحمل رقم "22.22.0.75"، وفقا لموقع "وابيتاإنفو".
ونشر الموقع لقطة شاشة ثابتة توضح شكل استطلاع الرأي داخل المحادثات الفردية لـ"واتسآب".
وستكون ميزة استطلاعت الرأي الفردية ممتعة عند الرغبة في طلب إيجاد حل او اقتراح أفضل من الأصدقاء، في حالة الشعور بحيرة بين خيارات مختلفة.
ويمكن للمستخدمين إضافة ما يصل إلى 12 خيار في الدردشات الفردية، مع تأكيد "واتسآب" أنه يتم تشفيرها دائما من طرف إلى طرف.
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