https://sputnikarabic.ae/20221024/واشنطن-تحظر-دخول-3-عسكريين-سوريين-لاتهامهم-بالتورط-في-هجمات-مزعومة-بغاز-الأعصاب-عام-2013-1069432067.html
واشنطن تحظر دخول 3 عسكريين سوريين لاتهامهم بالتورط في هجمات مزعومة بغاز الأعصاب عام 2013
واشنطن تحظر دخول 3 عسكريين سوريين لاتهامهم بالتورط في هجمات مزعومة بغاز الأعصاب عام 2013
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، حظر دخول ثلاثة مسؤولين عسكريين سوريين لاتهامهم بالتورط في ارتكاب هجمات مزعومة باستخدام غاز الأعصاب (السارين)... 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T20:37+0000
2022-10-24T20:37+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية بأن "الولايات المتحدة حظرت دخول ثلاثة مسؤولين عسكريين تابعين للنظام السوري متورطين في هذه الضربات الجوية وهم العميد عدنان عبود حلوة واللواء غسان أحمد غنام واللواء جودت صليبي مواس وكذلك أفراد عائلاتهم المباشرين ".وكان مفتشو الأمم المتحدة قد أكدوا حينها التوصل إلى أدلة واضحة على استعمال هذا الغاز في الهجمات التي استهدفت الغوطة، وأن صواريخ أرض-أرض مجهزة بالغاز قد تم استخدامها.وفي الـ12 من تشرين الأول/أكتوبر لعام 2020، أعلن المجلس الأوروبي عن تمديده للعقوبات المفروضة على الأشخاص المستخدمين للأسلحة الكيميائية حتى 16 أكتوبر 2021، وتشمل خمسة أشخاص على صلة بالحكومة السورية.وبدأ العمل بنظام العقوبات الأوروبية في عام 2018. ويهدف إلى مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية. وقد كان من المقرر تطبيق العقوبات حتى 16 أكتوبر 2020.وطالما نفت سوريا تلك الاتهامات، وأصدرت عدة بيانات تدين فيها العقوبات الأمريكية والمزاعم باستخدام دمشق أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الهدف من نشر الأنباء عن قيام القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية هو تبرئة الإرهابيين وتبرير الضربات المحتملة من الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20190912/العثور-على-مقر-ميداني-وسجن-في-الغوطة-الشرقية-1042861947.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, الغوطة, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم العربي, الغوطة, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تحظر دخول 3 عسكريين سوريين لاتهامهم بالتورط في هجمات مزعومة بغاز الأعصاب عام 2013
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، حظر دخول ثلاثة مسؤولين عسكريين سوريين لاتهامهم بالتورط في ارتكاب هجمات مزعومة باستخدام غاز الأعصاب (السارين) في الغوطة في سوريا، في آب/أغسطس 2013، وهو ما أسفر عنه مقتل نحو 1400 شخص.
واشنطن- سبوتنيك. وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية بأن "الولايات المتحدة حظرت دخول ثلاثة مسؤولين عسكريين تابعين للنظام السوري متورطين في هذه الضربات الجوية
وهم العميد عدنان عبود حلوة واللواء غسان أحمد غنام واللواء جودت صليبي مواس وكذلك أفراد عائلاتهم المباشرين ".
وكان مفتشو الأمم المتحدة قد أكدوا حينها التوصل إلى أدلة واضحة على استعمال هذا الغاز في الهجمات التي استهدفت الغوطة، وأن صواريخ أرض-أرض مجهزة بالغاز قد تم استخدامها.
وفي الـ12 من تشرين الأول/أكتوبر لعام 2020، أعلن المجلس الأوروبي عن تمديده للعقوبات المفروضة على الأشخاص المستخدمين للأسلحة الكيميائية حتى 16 أكتوبر 2021، وتشمل خمسة أشخاص على صلة بالحكومة السورية.
وبدأ العمل بنظام العقوبات الأوروبية في عام 2018. ويهدف إلى مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية
. وقد كان من المقرر تطبيق العقوبات حتى 16 أكتوبر 2020.
12 سبتمبر 2019, 10:16 GMT
وطالما نفت سوريا تلك الاتهامات، وأصدرت عدة بيانات تدين فيها العقوبات الأمريكية والمزاعم باستخدام دمشق أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الهدف من نشر الأنباء عن قيام القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية هو تبرئة الإرهابيين وتبرير الضربات المحتملة من الخارج.