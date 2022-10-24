https://sputnikarabic.ae/20221024/وزارة-الخارجية-الإيرانية-تؤكد-أن-الأجواء-الإقليمية-باتت-مهيأة-لإجراء-جولة-مفاوضات-جديدة-مع-السعودية-1069427425.html

وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن الأجواء الإقليمية باتت مهيأة لإجراء جولة مفاوضات جديدة مع السعودية

وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن الأجواء الإقليمية باتت مهيأة لإجراء جولة مفاوضات جديدة مع السعودية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "الأجواء الإقليمية باتت مهيأة لإجراء جولة مفاوضات جديدة بين بلاده والسعودية"، والتي توقفت بعد 5 جولات في... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T17:01+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "الظروف مهيأة لإجراء مفاوضات جديدة بين البلدين وأمام الانتقال إلى مرحلة الحوار السياسي بين طهران والرياض"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأكد كنعاني أن "بإمكان إيران والسعودية التعاون في الكثير من المجالات في حال نجاح المفاوضات الثنائية". وأشار إلى أنه مع استقرار الظروف الأمنية في صنعاء فإن إيران ستتخذ قرارها لإرسال سفيرها إلى اليمن.وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أكد أن إيران جارة للسعودية، وليس لديها مشكلة"، مشددا على ضرورة العيش معا.وقال ولايتي، في حوار مع قناة "الميادين"، إنه "يجب أن تكون السفارات نشطة في كلا البلدين، لأنه يمكن حل النزاعات بطريقة أفضل، ومما لا شك فيه، أنه بسبب الاحترام المتبادل والاحتياجات القائمة، هناك إمكانية لحل بعض الخلافات في وجهات النظر والآراء".وأعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء الماضي، عن أمله في تسريع عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الممكلة العربية السعودية.وقال عبد اللهيان، في تصريحات ضمن برنامج وثائقي متلفز تحت عنوان "ميدان الدبلوماسية"، إن "السعوديين أعلنوا مؤخرا عن استعدادهم لعقد اجتماع على المستوى السياسي مع طهران"، معربا عن أمله في تسريع وتيرة الإجراءات لعقد الجولة الخامسة من المباحثات بين الجانبين، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن "الحوار القائم بين المملكة العربية السعودية وإيران لم يصل إلى نتائج ملموسة"، مشيرا إلى أن "المملكة تنظر في جولة محادثات سادسة مع إيران عقب عدم التوصل إلى نتائج ملموسة بعد.

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