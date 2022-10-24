https://sputnikarabic.ae/20221024/وزير-الخارجية-الأمريكي-يؤكد-أنه-حان-الوقت-لإنهاء-الحكم-العسكري-في-السودان-1069431431.html

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أنه حان الوقت لإنهاء الحكم العسكري في السودان

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أنه حان الوقت لإنهاء الحكم العسكري في السودان

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، إلى ضرورة إنهاء الحكم العسكري في السودان، وذلك بعد عام على الإطاحة بالحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة- سبوتنيك. وكتب وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، في بيان: "قبل عام تقريبًا، أطاح الجيش السوداني بالحكومة التي يقودها المدنيون وقوّض التطلعات الديمقراطية للشعب. الآن هو وقت إنهاء الحكم العسكري".وأشار بلينكن إلى أن تشكيل حكومة مدنية جديدة في البلاد هو المفتاح لاستئناف المساعدات الدولية.وتواصل القوى السياسية في السودان حاليا مشاورات من أجل التوصل إلى صيغة بشأن تشكيل حكومة مدنية، فيما تتواصل المظاهرات الداعية إلى إنهاء الحكم العسكري في البلاد.وكان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته ومجلس السيادة وفرض حالة الطوارئ في البلاد يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

https://sputnikarabic.ae/20221024/السودان-بعد-عام-على-الانقلاب-العسكري-هل-اقتربت-الأزمة-السياسية-من-الحل؟-1069429424.html

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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان