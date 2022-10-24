https://sputnikarabic.ae/20221024/وزير-الخارجية-اليمني-انعقاد-القمة-العربية-يمثل-أهمية-بالغة-للوقوف-أمام-اعتداءات-الحوثيين-1069394059.html

وزير الخارجية اليمني: انعقاد القمة العربية يمثل أهمية بالغة للوقوف أمام اعتداءات الحوثيين

وزير الخارجية اليمني: انعقاد القمة العربية يمثل أهمية بالغة للوقوف أمام اعتداءات الحوثيين

أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، مساء الأحد، أن انعقاد القمة العربية في الجزائر، يكتسب أهمية لليمن الذي يشهد عودة التصعيد العسكري، بعد انقضاء هدنة... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T02:05+0000

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أخبار اليمن الأن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال ابن مبارك خلال مباحثات مع نظيره الجزائري رمطان العمامرة، في العاصمة الجزائرية، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "الهجوم الإرهابي للحوثيين على مينائي رضوم والضبة النفطيين يحمل رسائل واضحة عن طبيعتهم وما يمثلوه من تهديد فعلي لمصادر الطاقة وخطوط الملاحة الدولية".ووفقاً لوكالة "سبأ"، "تناولت المباحثات الترتيبات لانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، والتي كان آخر انعقاد لها في 2010م، وإمكانية رفع المنح الدراسية المقدمة لليمن في مختلف التخصصات الأكاديمية، والتعاون في مجال التدريب والتأهيل للكوادر الدبلوماسية اليمنية، بالإضافة إلى تفعيل بروتوكول التعاون القنصلي بين البلدين وبما يسهم في تسهيل دخول اليمنيين الى الجزائر".ويوم الجمعة الماضي، تبنت جماعة "أنصار الله"، استهداف ناقلة في ميناء الضَّبة في محافظة حضرموت شرق اليمن، بعملية وصفتها بـ "التحذيرية" لمنعها من تحميل شحنة من النفط الخام، مؤكدة مراعاة الجماعة في ذلك عدم تضرر البنية التحتية وأمن الناقلة وطاقمها.وكان مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، أفاد حينها لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرتين مُسيرتين استهدفتا محيط الناقلة "Nissos kea" أثناء رسوها في ميناء الضبة النفطي "15 كم شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت"، لتحميل نحو مليوني برميل من الخام المنتج من حقول نفط المسيلة غرب حضرموت، انسحبت على اثرها الناقلة إلى عرض البحر.ومطلع أكتوبر الجاري، أعلنت جماعة "أنصار الله"، إبلاغ الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بأن عليها إيقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على ايرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221022/الأردن-يدين-هجوم-أنصار-الله-على-ميناء-الضبة-النفطي-ويدعو-إلى-تجديد-الهدنة-في-اليمن-1069351967.html

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