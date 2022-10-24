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https://sputnikarabic.ae/20221024/وزير-الدفاع-الروماني-يستقيل-بسبب-خلافات-مع-رئيس-البلاد-بشأن-أوكرانيا-1069409801.html
وزير الدفاع الروماني يستقيل بسبب خلافات مع رئيس البلاد بشأن أوكرانيا
وزير الدفاع الروماني يستقيل بسبب خلافات مع رئيس البلاد بشأن أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الروماني، فاسيل دينكو، قرار الاستقالة من منصبه، وذلك لخلافات بوجهات النظر مع رئيس البلاد بشأن أوكرانيا. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
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أفادت وكالة أوروبية أن وزير الدفاع الروماني واجه صعوبات للتوصل إلى اتفاقات مع رئيس البلاد كلاوس يوهانيس، مشيرا إلى أنه من الضروري ترك هذا المنصب حتى لا يضر بالعمليات وبرامج صنع القرار بأي شكل من الأشكال".وجاءت استقالة الوزير بعد أسبوع من قوله إن الطريقة الوحيدة في رأيه للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا هي من خلال المفاوضات مع روسيا.وقال دينكو إنه سلم رسالة استقالة إلى الرئيس يوهانيس ورئيس الوزراء نيكولاي تشوكا.
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وزير الدفاع الروماني يستقيل بسبب خلافات مع رئيس البلاد بشأن أوكرانيا

12:12 GMT 24.10.2022
© Photo / flickr.com/ Alejandro Giacomettiالبرلمان الروماني
البرلمان الروماني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Photo / flickr.com/ Alejandro Giacometti
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الروماني، فاسيل دينكو، قرار الاستقالة من منصبه، وذلك لخلافات بوجهات النظر مع رئيس البلاد بشأن أوكرانيا.
أفادت وكالة أوروبية أن وزير الدفاع الروماني واجه صعوبات للتوصل إلى اتفاقات مع رئيس البلاد كلاوس يوهانيس، مشيرا إلى أنه من الضروري ترك هذا المنصب حتى لا يضر بالعمليات وبرامج صنع القرار بأي شكل من الأشكال".
وجاءت استقالة الوزير بعد أسبوع من قوله إن الطريقة الوحيدة في رأيه للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا هي من خلال المفاوضات مع روسيا.
وقال دينكو إنه سلم رسالة استقالة إلى الرئيس يوهانيس ورئيس الوزراء نيكولاي تشوكا.
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