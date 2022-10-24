https://sputnikarabic.ae/20221024/-وزير-الخارجية-العراقي-يقول-إن-حوارات-تشكيل-الحكومة-ستؤدي-إلى-استقرار-الأوضاع-الداخلية-1069433095.html
وزير الخارجية العراقي يقول إن حوارات تشكيل الحكومة ستؤدي إلى استقرار الأوضاع الداخلية
وزير الخارجية العراقي يقول إن حوارات تشكيل الحكومة ستؤدي إلى استقرار الأوضاع الداخلية
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن "حوارات تشكيل الحكومة ستؤدي إلى استقرار الأوضاع الداخلية في العراق". 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T21:04+0000
2022-10-24T21:04+0000
2022-10-24T21:04+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_977587fc85dd95afbdb1e1f7b4f071f8.jpg
وقال حسين، خلال استلامه نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان الجديد لدى العراق ماتسوموتو هوتوشي"، إن "موقع العراق الجغرافي يمثل عنصر قوة في المنطقة لما يمتلكه من احتياطات كبيرة من الموارد الطبيعية"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأكد أن "الحوارات التي يجريها رئيس الوزراء المكلف مع القوى السياسية من أجل تشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة، ستؤدي إلى استقرار الأوضاع الداخلية في العراق"، مبديا "استعداد وزارة الخارجية لتقديم كل التسهيلات للبعثة الدبلوماسية اليابانية في بغداد".وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".
https://sputnikarabic.ae/20221023/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يتفق-على-ضرورة-حسم-الحكومة-الجديدة-والتصويت-عليها-خلال-الأسبوع-المقبل-1069392646.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8eb783be5755d152f61297974453b082.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
وزير الخارجية العراقي يقول إن حوارات تشكيل الحكومة ستؤدي إلى استقرار الأوضاع الداخلية
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن "حوارات تشكيل الحكومة ستؤدي إلى استقرار الأوضاع الداخلية في العراق".
وقال حسين، خلال استلامه نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان الجديد لدى العراق ماتسوموتو هوتوشي"، إن "موقع العراق الجغرافي يمثل عنصر قوة في المنطقة لما يمتلكه من احتياطات كبيرة من الموارد الطبيعية"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وأكد أن "الحوارات التي يجريها رئيس الوزراء المكلف مع القوى السياسية من أجل تشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة، ستؤدي إلى استقرار الأوضاع الداخلية في العراق"، مبديا "استعداد وزارة الخارجية لتقديم كل التسهيلات للبعثة الدبلوماسية اليابانية في بغداد".
وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية
أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.
من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.
ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر
صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".