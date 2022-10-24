https://sputnikarabic.ae/20221024/-وزير-الخارجية-العراقي-يقول-إن-حوارات-تشكيل-الحكومة-ستؤدي-إلى-استقرار-الأوضاع-الداخلية-1069433095.html

وزير الخارجية العراقي يقول إن حوارات تشكيل الحكومة ستؤدي إلى استقرار الأوضاع الداخلية

وزير الخارجية العراقي يقول إن حوارات تشكيل الحكومة ستؤدي إلى استقرار الأوضاع الداخلية

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن "حوارات تشكيل الحكومة ستؤدي إلى استقرار الأوضاع الداخلية في العراق". 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T21:04+0000

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2022-10-24T21:04+0000

أخبار العراق اليوم

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وقال حسين، خلال استلامه نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان الجديد لدى العراق ماتسوموتو هوتوشي"، إن "موقع العراق الجغرافي يمثل عنصر قوة في المنطقة لما يمتلكه من احتياطات كبيرة من الموارد الطبيعية"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأكد أن "الحوارات التي يجريها رئيس الوزراء المكلف مع القوى السياسية من أجل تشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة، ستؤدي إلى استقرار الأوضاع الداخلية في العراق"، مبديا "استعداد وزارة الخارجية لتقديم كل التسهيلات للبعثة الدبلوماسية اليابانية في بغداد".وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".

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