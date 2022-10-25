عربي
https://sputnikarabic.ae/20221025/أطباء-بلا-حدود-تعلن-العثور-على-مهاجرين-مقيدين-ومصابين-بجزيرة-يونانية-1069476086.html
أطباء بلا حدود تعلن العثور على مهاجرين مقيدين ومصابين بجزيرة يونانية
أطباء بلا حدود تعلن العثور على مهاجرين مقيدين ومصابين بجزيرة يونانية
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود العثور على ثلاثة مهاجرين مقيدي الأيدي و4 آخرين مصابين بجروح خطيرة في جزيرة ليسبوس اليونانية، في أحدث هجوم على لاجئين محتملين يتم... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T18:35+0000
2022-10-25T18:35+0000
اليونان
مهاجر غير شرعي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061881313_0:38:1054:630_1920x0_80_0_0_05ed40705a8ccf8633db427d1f702ca3.jpg
وقالت المنظمة إن أحد فرقها للطوارئ تلقى "تنبيها رسميا" اليوم الثلاثاء بشأن مجموعة من الأشخاص "بحاجة لرعاية طبية عاجلة" وصلوا لتوهم إلى ليسبوس، إحدى نقاط دخول طالبي اللجوء المحتملين والمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.وقال تيو دي بيازا منسق مشروع منظمة أطباء بلا حدود بالجزيرة: "بدأنا نسمع الكثير من الصراخ".وأضاف أن: "ثلاثة أشخاص كانوا مقيدين بشدة بأربطة بلاستيكية. 4 آخرين كان مصابين. بناء على تقاريرهم كانت الإصابات ناجمة عن أعمال عنف".قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها استدعت طبيب نفسي للطوارئ وأحالت المصابين إلى المستشفى وأبلغت الشرطة.وواجهت الحكومة اليونانية اتهامات متكررة بدفع قوارب المهاجرين المتهالكة إلى البحر باتجاه تركيا.ووفقًا لإحصائيات يونانية، فإنه اعتبارا من أبريل/ نيسان الماضي، هناك أكثر من 2300 طالب لجوء في معسكرات في جزر ليسبوس وساموس وخيوس وكوس وليروس اليونانية، وجميعها بالقرب من تركيا.يشار إلى أنه تم الانتهاء مؤخرا من إقامة المخيمات الجديدة في اليونان بتمويل من الاتحاد الأوروبي في ساموس وليروس وكوس، ويتبعها مخيمات أخرى في ليسبوس وخيوس.
https://sputnikarabic.ae/20220727/إعلام-إنقاذ-100-مهاجر-قبالة-سواحل-اليونان-1065656243.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061881313_16:0:952:702_1920x0_80_0_0_8b48793a5fac782c7f95a42b88319c59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليونان, مهاجر غير شرعي
اليونان, مهاجر غير شرعي

أطباء بلا حدود تعلن العثور على مهاجرين مقيدين ومصابين بجزيرة يونانية

18:35 GMT 25.10.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLIمهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLI
تابعنا عبرTelegram
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود العثور على ثلاثة مهاجرين مقيدي الأيدي و4 آخرين مصابين بجروح خطيرة في جزيرة ليسبوس اليونانية، في أحدث هجوم على لاجئين محتملين يتم الإبلاغ عنه.
وقالت المنظمة إن أحد فرقها للطوارئ تلقى "تنبيها رسميا" اليوم الثلاثاء بشأن مجموعة من الأشخاص "بحاجة لرعاية طبية عاجلة" وصلوا لتوهم إلى ليسبوس، إحدى نقاط دخول طالبي اللجوء المحتملين والمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.
أعضاء من المنظمة غير الحكومية الإسبانية ماي دايترانيو (Maydayterraneo) أثناء إنقاذ حوالي 90 مهاجرًا في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل ليبيا، 9 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
إعلام: إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل اليونان
27 يوليو, 15:39 GMT
وقال تيو دي بيازا منسق مشروع منظمة أطباء بلا حدود بالجزيرة: "بدأنا نسمع الكثير من الصراخ".
وأضاف أن: "ثلاثة أشخاص كانوا مقيدين بشدة بأربطة بلاستيكية. 4 آخرين كان مصابين. بناء على تقاريرهم كانت الإصابات ناجمة عن أعمال عنف".
قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها استدعت طبيب نفسي للطوارئ وأحالت المصابين إلى المستشفى وأبلغت الشرطة.
وواجهت الحكومة اليونانية اتهامات متكررة بدفع قوارب المهاجرين المتهالكة إلى البحر باتجاه تركيا.
ووفقًا لإحصائيات يونانية، فإنه اعتبارا من أبريل/ نيسان الماضي، هناك أكثر من 2300 طالب لجوء في معسكرات في جزر ليسبوس وساموس وخيوس وكوس وليروس اليونانية، وجميعها بالقرب من تركيا.
يشار إلى أنه تم الانتهاء مؤخرا من إقامة المخيمات الجديدة في اليونان بتمويل من الاتحاد الأوروبي في ساموس وليروس وكوس، ويتبعها مخيمات أخرى في ليسبوس وخيوس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала