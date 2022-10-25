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https://sputnikarabic.ae/20221025/أكبر-سفينة-سياحية-في-العالم-أيقونة-البحار-1069444246.html
أكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار"
أكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار"
هذه السفينة هي عبارة عن حافلة كبيرة، حتى أنها تحتوي على حديقة مائية وقاعة حفلات مع نوافير و 40 مطعمًا. نعرض لكم صور السفينة التي بالفعل أصبح يقال عنها في... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T13:00+0000
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صور
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كشفت شركة "رويال كاريبيان انترناشونال" عن مشروع لإنشاء أكبر سفينة رحلات بحرية.لقد بدأ بالفعل في بنائه، في عام 2023 وسيتم وضعه على الماء، وفي عام 2024 ستنطلق في أول رحلة بحرية.تم تسمية السفينة "أيقونة البحار". وبحسب الشركة، فإن "هذه هي أول سفينة تستخدم الغاز السائل كوقود".المعروف عن "أيقونة البحار"الوزن: 250800 طن، الطول: 365 م، عدد الغرف: 2805، السعة: 5610 أشخاص.ماذا سيضم داخل السفينة؟18 طابقا، 7 حمامات، 9 جاكوزي، ملهى ليلي؛ حديقة مائية بها 6 زلاقات؛ 40 مطعمًا مقاهي وبارات، مركز التسوق؛ قاعة للحفلات مع نوافير، ملعب تنس؛ حديقة عامة.وفقًا لـ شركة "رويال كاريبيان انترناشونال"، ستعمل الخطوط الملاحية المنتظمة رحلات بحرية في منطقة البحر الكاريبي. لم يتم تحديد التكلفة الأولية للرحلة البحرية بعد. نأمل ألا يكرر حامل الرقم القياسي هذا مصير الأسطورة تيتانيك!
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фото, صور, وسائط متعددة
фото, صور, وسائط متعددة

أكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار"

13:00 GMT 25.10.2022
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هذه السفينة هي عبارة عن حافلة كبيرة، حتى أنها تحتوي على حديقة مائية وقاعة حفلات مع نوافير و 40 مطعمًا. نعرض لكم صور السفينة التي بالفعل أصبح يقال عنها في الإعلام "بديل تيتانيك".
كشفت شركة "رويال كاريبيان انترناشونال" عن مشروع لإنشاء أكبر سفينة رحلات بحرية.
لقد بدأ بالفعل في بنائه، في عام 2023 وسيتم وضعه على الماء، وفي عام 2024 ستنطلق في أول رحلة بحرية.
تم تسمية السفينة "أيقونة البحار". وبحسب الشركة، فإن "هذه هي أول سفينة تستخدم الغاز السائل كوقود".

المعروف عن "أيقونة البحار"

الوزن: 250800 طن، الطول: 365 م، عدد الغرف: 2805، السعة: 5610 أشخاص.

ماذا سيضم داخل السفينة؟

18 طابقا، 7 حمامات، 9 جاكوزي، ملهى ليلي؛ حديقة مائية بها 6 زلاقات؛ 40 مطعمًا مقاهي وبارات، مركز التسوق؛ قاعة للحفلات مع نوافير، ملعب تنس؛ حديقة عامة.
وفقًا لـ شركة "رويال كاريبيان انترناشونال"، ستعمل الخطوط الملاحية المنتظمة رحلات بحرية في منطقة البحر الكاريبي. لم يتم تحديد التكلفة الأولية للرحلة البحرية بعد. نأمل ألا يكرر حامل الرقم القياسي هذا مصير الأسطورة تيتانيك!
© Photo / Royal Caribbean Internationalأكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
أكبر سفينة سياحية في العالم أيقونة البحار من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال - سبوتنيك عربي
1/15
© Photo / Royal Caribbean International
أكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
© Photo / Royal Caribbean Internationalأكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
أكبر سفينة سياحية في العالم أيقونة البحار من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال - سبوتنيك عربي
2/15
© Photo / Royal Caribbean International
أكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
© Photo / Royal Caribbean Internationalأكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
أكبر سفينة سياحية في العالم أيقونة البحار من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال - سبوتنيك عربي
3/15
© Photo / Royal Caribbean International
أكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
© Photo / Royal Caribbean Internationalأكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
أكبر سفينة سياحية في العالم أيقونة البحار من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال - سبوتنيك عربي
4/15
© Photo / Royal Caribbean International
أكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
© Photo / Royal Caribbean Internationalأكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
أكبر سفينة سياحية في العالم أيقونة البحار من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال - سبوتنيك عربي
5/15
© Photo / Royal Caribbean International
أكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
© Photo / Royal Caribbean Internationalأكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
أكبر سفينة سياحية في العالم أيقونة البحار من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال - سبوتنيك عربي
6/15
© Photo / Royal Caribbean International
أكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
© Photo / Royal Caribbean Internationalأكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
أكبر سفينة سياحية في العالم أيقونة البحار من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال - سبوتنيك عربي
7/15
© Photo / Royal Caribbean International
أكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
© Photo / Royal Caribbean Internationalأكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
أكبر سفينة سياحية في العالم أيقونة البحار من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال - سبوتنيك عربي
8/15
© Photo / Royal Caribbean International
أكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
© Photo / Royal Caribbean Internationalأكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
أكبر سفينة سياحية في العالم أيقونة البحار من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال - سبوتنيك عربي
9/15
© Photo / Royal Caribbean International
أكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
© Photo / Royal Caribbean Internationalأكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
أكبر سفينة سياحية في العالم أيقونة البحار من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال - سبوتنيك عربي
10/15
© Photo / Royal Caribbean International
أكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
© Photo / Royal Caribbean Internationalأكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
أكبر سفينة سياحية في العالم أيقونة البحار من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال - سبوتنيك عربي
11/15
© Photo / Royal Caribbean International
أكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
© Photo / Royal Caribbean Internationalأكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
أكبر سفينة سياحية في العالم أيقونة البحار من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال - سبوتنيك عربي
12/15
© Photo / Royal Caribbean International
أكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
© Photo / Royal Caribbean Internationalأكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
أكبر سفينة سياحية في العالم أيقونة البحار من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال - سبوتنيك عربي
13/15
© Photo / Royal Caribbean International
أكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
© Photo / Royal Caribbean Internationalأكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
أكبر سفينة سياحية في العالم أيقونة البحار من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال - سبوتنيك عربي
14/15
© Photo / Royal Caribbean International
أكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
© Photo / Royal Caribbean Internationalأكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
أكبر سفينة سياحية في العالم أيقونة البحار من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال - سبوتنيك عربي
15/15
© Photo / Royal Caribbean International
أكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" من شركة رويال كاريبيان انترناشيونال
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