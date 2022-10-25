https://sputnikarabic.ae/20221025/أكبر-مصرف-في-روسيا-يعلن-صد-هجوم-إلكتروني-من-30-ألف-جهاز-خارجي-استمر-لأكثر-من-24-ساعة-1069453592.html
أكبر مصرف في روسيا يعلن صد هجوم إلكتروني من 30 ألف جهاز خارجي استمر لأكثر من 24 ساعة
أكبر مصرف في روسيا يعلن صد هجوم إلكتروني من 30 ألف جهاز خارجي استمر لأكثر من 24 ساعة
أعلن مصرف "سبيربنك" الروسي أنه تمكن من صد هجوم إلكتروني، وصفه بأنه "حطم الرقم القياسي"، وذلك في الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
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2022-10-25T12:10+0000
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روسيا
العالم
هجوم سيبراني ضد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وحسب تصريحات لنائب رئيس مجلس إدارة البنك، ستانيسلاف كوزنتسوف، فقد واجه عملاق البنوك الروسية "سبيربنك" في الـ7 من أكتوبر هجومًا إلكترونيًا قياسيًا نفذه 30 ألف جهاز على الأقل في الخارج، واستمر 24 ساعة وسبع دقائق.وقال كوزنتسوف: "مؤخرًا، صمدنا أمام أكبر هجوم وقع في الـ7 من أكتوبر، بمشاركة ما لا يقل عن 104000 متسلل، والذي تم تنفيذه من البنية التحتية الموجودة في دول أجنبية والتي يبلغ عددها 30 ألف جهاز على الأقل".ووفقًا لكوزنتسوف، صد سبيربنك على الأقل 470 هجومًا إلكترونيًا منذ بداية العام، وهو ما يتجاوز جميع الهجمات التي تم تنفيذها على مدار السنوات السبع الماضية.في ضوء ذلك، أطلق "سبيربنك" بوابة معلومات لمكافحة الاحتيال السيبراني، على حد قول كوزنتسوف.وكان نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، قد أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين أن عدد الهجمات الإلكترونية في روسيا زاد بنسبة 80% في عام 2022، في حين تم صد أكثر من 25000 هجوم على موارد الدولة و1200 استهداف للبنية التحتية الحيوية بنجاح.طالع أيضا: بيان يحذر من هجمات إلكترونية أمريكية على روسيا
https://sputnikarabic.ae/20181211/احباط-مليارات-هجوم-الكتروني-روسيا-خلال-عام2018-1037391164.html
https://sputnikarabic.ae/20180716/بوتين-روسيا-هجمة-إلكترونية-1033826314.html
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روسيا, العالم, هجوم سيبراني ضد روسيا
روسيا, العالم, هجوم سيبراني ضد روسيا
أكبر مصرف في روسيا يعلن صد هجوم إلكتروني من 30 ألف جهاز خارجي استمر لأكثر من 24 ساعة
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أعلن مصرف "سبيربنك" الروسي أنه تمكن من صد هجوم إلكتروني، وصفه بأنه "حطم الرقم القياسي"، وذلك في الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وحسب تصريحات لنائب رئيس مجلس إدارة البنك، ستانيسلاف كوزنتسوف، فقد واجه عملاق البنوك الروسية "سبيربنك" في الـ7 من أكتوبر هجومًا إلكترونيًا
قياسيًا نفذه 30 ألف جهاز على الأقل في الخارج، واستمر 24 ساعة وسبع دقائق.
11 ديسمبر 2018, 10:31 GMT
وقال كوزنتسوف
: "مؤخرًا، صمدنا أمام أكبر هجوم وقع في الـ7 من أكتوبر، بمشاركة ما لا يقل عن 104000 متسلل، والذي تم تنفيذه من البنية التحتية الموجودة في دول أجنبية والتي يبلغ عددها 30 ألف جهاز على الأقل".
وأشار كوزنتسوف إلى أنه على الرغم من حقيقة أن الهجوم كان "صعبًا"، إلا أن البنك لم يسجل أي انقطاع في العمليات، مضيفا أن "المتخصصين لدينا وجدوا كل الموارد اللازمة لصد هذا الهجوم بنجاح والذي استمر 24 ساعة وسبع دقائق".
ووفقًا لكوزنتسوف، صد سبيربنك على الأقل 470 هجومًا إلكترونيًا منذ بداية العام، وهو ما يتجاوز جميع الهجمات التي تم تنفيذها على مدار السنوات السبع الماضية.
في ضوء ذلك، أطلق "سبيربنك" بوابة معلومات لمكافحة الاحتيال السيبراني، على حد قول كوزنتسوف.
وقال: "نحن نطلق مصدر معلومات جديد اليوم، في رأينا، هذه مكتبة فريدة من المعرفة في مجال الأمن السيبراني، والتي ستساعد بالتأكيد المواطنين في بلدنا على فهم أفضل لتشابك العلاقات في الفضاء السيبراني".
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، قد أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين أن عدد الهجمات الإلكترونية في روسيا زاد بنسبة 80% في عام 2022، في حين تم صد أكثر من 25000 هجوم على موارد الدولة و1200 استهداف للبنية التحتية الحيوية بنجاح.