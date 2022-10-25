https://sputnikarabic.ae/20221025/أمريكا-تتهم-جواسيس-صينيين-بمحاولة-تعطيل-تحقيق-جنائي-بشأن-شركة-هواوي-1069448568.html

أمريكا تتهم "جواسيس صينيين" بمحاولة تعطيل تحقيق جنائي بشأن شركة "هواوي"

أمريكا تتهم "جواسيس صينيين" بمحاولة تعطيل تحقيق جنائي بشأن شركة "هواوي"

ذكرت تقارير أن المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، اتهم "جواسيس من الصين بمحاولة التدخل في تحقيق جنائي أجرته وزارة العدل الأمريكية بشأن شركة اتصالات صينية... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T10:22+0000

2022-10-25T10:22+0000

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وكان الوكلاء الصينيين، غوتشون هي وزينغ وانغ، يعملان لصالح شركة "هواوي"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.ووفقا لشكوى من غارلاند صدرت الأربعاء الماضي، واطلعت "بلومبرغ" عليها، فقد "حاول كل من هي ووانغ رشوة مسؤول إنفاذ القانون من أجل تزويدهما بمعلومات حول التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية، إذ بدأ الاثنان في عام 2017 في بناء علاقة مع الموظف، الذي لم يتم ذكر اسمه في الدعوى القضائية".ويزعم التقرير أن "الجاسوسين الصينيين سعيا للحصول على تفاصيل حول الشهود والأدلة والتهم الإضافية المحتملة التي يمكن رفعها ضد "هواوي"، واستمر كلاهما في دفع أموال للموظف من أجل تزويدهما بمزيد من المعلومات دون علمهما أنه كان وكيل مزدوج لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".وتتهم الدعوى القضائية المرفوعة من جانب المدعي العام الأمريكي كلا من "الجاسوسين الصينيين" بعرقلة مقاضاة وزارة العدل الأمريكية لشركة "هواوي"، لكن ليس من الواضح ما إذا كان قد تم القبض عليهما.وقال المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند: "كانت هذه محاولة شنيعة من قبل ضباط استخبارات جمهورية الصين الشعبية لحماية شركة مقرها جمهورية الصين الشعبية من المساءلة، وتقويض نزاهة نظامنا القضائي".وتابع: "لن تتسامح وزارة العدل الأمريكية مع محاولات أي قوة أجنبية لتقويض حكم القانون الذي تقوم عليه ديمقراطيتنا، وسنواصل بضراوة حماية الحقوق المكفولة للجميع في بلادنا".يذكر بأن الشركة الصينية "هواوي" وضعت في "القائمة السوداء" للولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2019، بسبب مزاعم أمريكا بأن الشركة الصينية تقوم بأنشطة مخالفة للأمن القومي، ليعلن لاحقا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن تخفيف القيود المفروضة عليها.

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