https://sputnikarabic.ae/20221025/أمريكا-تسمح-للدبلوماسيين-بمغادرة-نيجيريا-بعد-تهديدات-بشن-هجمات-1069473560.html
أمريكا تسمح للدبلوماسيين بمغادرة نيجيريا بعد تهديدات بشن هجمات
أمريكا تسمح للدبلوماسيين بمغادرة نيجيريا بعد تهديدات بشن هجمات
أذنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بمغادرة دبلوماسيين من العاصمة النيجيرية أبوجا، مشددة الإجراءات الاحترازية بشأن ما وصفته "بالتهديد بشن هجمات". 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T17:04+0000
2022-10-25T17:04+0000
2022-10-25T17:04+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إنها تسمح لموظفي الولايات المتحدة غير الطارئين وأسرهم بمغادرة أبوجا ولكن لا تطلب منهم ذلك "بسبب تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية".لم يأمر بالإخلاء ولم تتغير نصائح السفر الشاملة للأمريكيين، حيث نصحت وزارة الخارجية المواطنين بإعادة النظر في السفر غير الضروري إلى نيجيريا بسبب مخاوف بشأن الجريمة والاضطرابات.وتأتي أحدث خطوة أمنية أمريكية بعد أن حثت السفارة يوم الأحد، على تقييد تحركات الدبلوماسيين بسبب "ارتفاع خطر وقوع هجمات إرهابية في نيجيريا، وتحديدا في أبوجا"، وهو تحذير كررته بريطانيا وكندا وأستراليا. لم تحدد الولايات المتحدة التهديد.يُنظر إلى أبوجا، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين شخص والتي بنيت في الثمانينيات، على مر التاريخ على أنها آمنة، لكن المتمردين المرتبطين بتنظيم "داعش" تبنوا هجمات عدة في المناطق المحيطة بها على مدار الأشهر الستة الماضية.حثت وكالة الأمن الداخلي النيجيرية السكان على التزام الهدوء واتخاذ "الاحتياطات اللازمة" حيث أمرت الشرطة بإجراء تمرين لمكافحة الإرهاب في أبوجا.
https://sputnikarabic.ae/20221022/غوتيريش-يعرب-عن-حزنه-إزاء-الدمار-الناجم-عن-أسوأ-فيضانات-تشهدها-نيجيريا-منذ-عقد-1069334968.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تسمح للدبلوماسيين بمغادرة نيجيريا بعد تهديدات بشن هجمات
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أذنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بمغادرة دبلوماسيين من العاصمة النيجيرية أبوجا، مشددة الإجراءات الاحترازية بشأن ما وصفته "بالتهديد بشن هجمات".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إنها تسمح لموظفي الولايات المتحدة غير الطارئين وأسرهم بمغادرة أبوجا ولكن لا تطلب منهم ذلك "بسبب تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية
".
لم يأمر بالإخلاء ولم تتغير نصائح السفر الشاملة للأمريكيين، حيث نصحت وزارة الخارجية المواطنين بإعادة النظر في السفر غير الضروري إلى نيجيريا بسبب مخاوف بشأن الجريمة والاضطرابات.
وتأتي أحدث خطوة أمنية أمريكية بعد أن حثت السفارة يوم الأحد، على تقييد تحركات الدبلوماسيين بسبب "ارتفاع خطر وقوع هجمات إرهابية في نيجيريا، وتحديدا في أبوجا"، وهو تحذير كررته بريطانيا وكندا وأستراليا. لم تحدد الولايات المتحدة التهديد.
يُنظر إلى أبوجا، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين شخص والتي بنيت في الثمانينيات، على مر التاريخ على أنها آمنة
، لكن المتمردين المرتبطين بتنظيم "داعش" تبنوا هجمات عدة في المناطق المحيطة بها على مدار الأشهر الستة الماضية.
حثت وكالة الأمن الداخلي النيجيرية السكان على التزام الهدوء واتخاذ "الاحتياطات اللازمة" حيث أمرت الشرطة بإجراء تمرين لمكافحة الإرهاب في أبوجا.