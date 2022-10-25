https://sputnikarabic.ae/20221025/أمريكا-ما-زالت-منفتحة-على-الحوار-مع-كوريا-الشمالية-وسط-احتمال-بإجراء-تجربتها-النووية-السابعة-1069469466.html
أمريكا ما زالت منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية وسط احتمال بإجراء تجربتها النووية السابعة
أمريكا ما زالت منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية وسط احتمال بإجراء تجربتها النووية السابعة
أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تواصل السعي إلى حوار جاد مع كوريا الشمالية، وسط تكهنات بأن بيونغ يانغ قد تجري قريبا... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T15:00+0000
2022-10-25T15:00+0000
2022-10-25T15:00+0000
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وجاءت تصريحات شيرمان خلال اجتماع ثنائي مع نظيرها الكوري الجنوبي، تشو هيون-دونغ، عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وقال برايس عن الاجتماع: "أدان كلا من نائبة وزير الخارجية الأمريكي والنائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية الأخيرة، ووصفاها بأنها طائشة ومزعزعة للأمن الإقليمي والعالمي".وفي أواخر شهر ستمبر/ أيلول، أجرت بيونغ يانغ 8 جولات من تجارب الصواريخ في أقل من 3 أسابيع.وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن "نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، أكدت مجددا أن أمريكا ملتزمة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان يظل صارما، وأننا نواصل السعي إلى حوار جاد ومستدام مع كوريا الشمالية".وتجري ويندي شيرمان حاليا زيارة للعاصمة اليابانية طوكيو لمدة 3 أيام، بدأت من أمس الاثنين، ومن المقرر أن تشارك هي والنائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية، تشو هيون-دونغ، في اجتماع ثلاثي يضم نظيرتهما اليابانية، تاكيو موري، غدا الأربعاء.وتأتي رحلة شيرمان إلى اليابان وسط توقعات واسعة بأن بيونغ يانغ قد تجري تجربتها النووية السابعة.وأجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة والأخيرة في سبتمبر عام 2017.
https://sputnikarabic.ae/20221001/بيونغ-يانغ-تستعد-للاختبار-السابع-تسلسل-زمني-لتجارب-كوريا-الشمالية-النووية-1068491060.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أمريكا ما زالت منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية وسط احتمال بإجراء تجربتها النووية السابعة
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أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تواصل السعي إلى حوار جاد مع كوريا الشمالية، وسط تكهنات بأن بيونغ يانغ قد تجري قريبا تجربة نووية.
وجاءت تصريحات شيرمان خلال اجتماع ثنائي مع نظيرها الكوري الجنوبي، تشو هيون-دونغ، عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
وقال برايس عن الاجتماع: "أدان كلا من نائبة وزير الخارجية الأمريكي والنائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية الأخيرة، ووصفاها بأنها طائشة ومزعزعة للأمن الإقليمي والعالمي".
وفي أواخر شهر ستمبر/ أيلول، أجرت بيونغ يانغ 8 جولات من تجارب الصواريخ في أقل من 3 أسابيع.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن "نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، أكدت مجددا أن أمريكا ملتزمة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان يظل صارما، وأننا نواصل السعي إلى حوار جاد ومستدام مع كوريا الشمالية".
وتجري ويندي شيرمان حاليا زيارة للعاصمة اليابانية طوكيو لمدة 3 أيام، بدأت من أمس الاثنين، ومن المقرر أن تشارك هي والنائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية، تشو هيون-دونغ، في اجتماع ثلاثي يضم نظيرتهما اليابانية، تاكيو موري، غدا الأربعاء.
وتأتي رحلة شيرمان إلى اليابان وسط توقعات واسعة بأن بيونغ يانغ قد تجري تجربتها النووية السابعة.
وأجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة والأخيرة في سبتمبر عام 2017.