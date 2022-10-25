https://sputnikarabic.ae/20221025/أنتونوف-يؤكد-أن-استخدام-كييف-للقنبلة-القذرة-ليس-مجرد-تخريب-هواة-1069481690.html

أنتونوف يؤكد أن استخدام كييف للقنبلة القذرة "ليس مجرد تخريب هواة"

أنتونوف يؤكد أن استخدام كييف للقنبلة القذرة "ليس مجرد تخريب هواة"

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف اليوم الثلاثاء، إن الاستعدادات لاحتمال استخدام ما يسمى بـ"القنبلة القذرة" من قبل كييف، بعيدة كل البعد عن... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

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واشنطن- سبوتنيك. وذكر أنتونوف في مقابلة مع صحيفة "نيوزويك" أن استخدام "القنبلة القذرة" بعيد كل البعد عن التخريب الذي يمارسه الهواة، مضيفا: "سيكون لتفجير جهاز متفجر إشعاعي نطاق مشابه لانفجار سلاح نووي منخفض القوة".وأردف أن موجة الانفجار ستؤدي إلى تشتيت المواد المشعة على مساحة تصل إلى عدة آلاف من الأمتار المربعة، وستتحول المناطق الملوثة إلى منطقة حظر لمدة 30-50 سنة.كما قال السفير الروسي إن موسكو تحث الرأي العام الأمريكي على أخذ قضية القنابل القذرة على محمل الجد، مضيفا: "نحن نحث الجمهور الأمريكي على التفكير في هذا السؤال؛ هل هذا الثمن باهظ لتصفية الحسابات السياسية معنا".يوم الأحد، اتصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بنظرائه في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا للتعبير عن قلق روسيا من أن كييف تستعد لاستفزاز بتفجير قنبلة قذرة من أجل تحميل موسكو مسؤولية استخدام أسلحة الدمار الشامل.وفقا لمصادر مطلعة، بدأت كييف بالفعل في التنفيذ العملي لهذه الخطة بتوجيه من جهات غربية، مشيرة إلى أن العمل على صنع القنبلة القذرة من قبل كييف وصل بالفعل إلى المرحلة النهائية.

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