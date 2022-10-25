https://sputnikarabic.ae/20221025/أوكرانيا-تتلقى-500-مليون-دولار-أخرى-من-البنك-الدولي-1069468379.html

أوكرانيا تتلقى 500 مليون دولار أخرى من البنك الدولي

أوكرانيا تتلقى 500 مليون دولار أخرى من البنك الدولي

أعلن رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني، دانييل غيتمانتسيف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا تلقت 500 مليون دولار أخرى من البنك الدولي. 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T14:41+0000

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أخبار أوكرانيا

اقتصاد

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موسكو – سبوتنيك. وقال غيتمانتسيف، عبر حسابه في تلغرام: "تلقت أوكرانيا 500 مليون دولار أخرى من البنك الدولي".وبحسب غيتمانتسيف، ستستخدم الأموال لضمان دفع المعاشات، والالتزامات الاجتماعية الأخرى للدولة، ودعم قطاعي التعليم والصحة، بضمانات قروض مقدمة من بريطانيا.وأضاف غيتمانتسيف، بأنه منذ فبراير/شباط الماضي، حشد البنك الدولي 13 مليار دولار مساعدة لأوكرانيا، منها 11.4 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة الأمريكية.وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن أوكرانيا تحتاج إلى 17 مليار دولار من أجل التعافي، لكن كييف لم تحصل بعد على سنت واحد.وقدر زيلينسكي، احتياجات البلاد لتغطية عجز الميزانية العام المقبل بنحو 38 مليار دولار.فيما قالت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق يقدر حاجة أوكرانيا من التمويل الخارجي لعام 2023 بمبلغ يتراوح من 3-4 مليارات دولار شهرياً.وذكرت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، قدمت هذا العام مساعدات لأوكرانيا تقدر بأكثر من 19 مليار يورو، بالإضافة إلى الإمدادات العسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20221025/زيلينسكي-يطلب-17-مليار-دولار-لإعادة-إعمار-أوكرانيا-ويؤكد-أنه-لم-يحصل-على-سنت-1069454177.html

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