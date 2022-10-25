https://sputnikarabic.ae/20221025/أوكرانيا-تطالب-باستبعاد-روسيا-من-فيفا-ويويفا-1069439241.html
أوكرانيا تطالب باستبعاد روسيا من "فيفا" و"يويفا"
أوكرانيا تطالب باستبعاد روسيا من "فيفا" و"يويفا"
قال رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم (UAF)، أندريه بافيلكو، إن منظمته ستطالب باستبعاد الاتحاد الروسي لكرة القدم من اليويفا والفيفا. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T08:01+0000
2022-10-25T08:01+0000
2022-10-25T08:28+0000
رياضة
مجتمع
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تصريحات رئيس الاتحاد الأوكراني جائت ردا على تصريحات ديمتري تشيرنيشنكو حول ضم أندية من مناطق جديدة في الاتحاد الروسي لكرة القدم.وقال نائب رئيس مجلس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، يوم الاثنين، خلال تقرير إلى الرئيس فلاديمير بوتين، إن الحكومة اتفقت مع الاتحاد الروسي لكرة القدم على دمج الأندية من مناطق جديدة في بطولته.وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف في قناته على "تلغرام" إن أندية من شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ستكون قادرة على المشاركة في المسابقات في روسيا التي تنظمها الرابطة الوطنية لكرة القدم اعتبارا من عام 2023، وستتمكن فرق الشباب من شبه الجزيرة من المشاركة فيها. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم واتحاد الاتحادات الأوروبية لكرة القدم قد أصدرت في وقت سابق بيانا مشتركا، أوقف بموجبه الفرق والأندية الروسية عن المشاركة في جميع المسابقات الدولية إلى أجل غير مسمى. في منتصف يوليو/ تموز، رفضت محكمة التحكيم الرياضي (CAS) الطعون ضد هذا القرار. كما ولم يسمح للمنتخب الروسي بالتسجيل في قرعة تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 في أكتوبر/ تشرين الأول.
https://sputnikarabic.ae/20220621/الاتحاد-الروسي-لكرة-القدم-ينتقد-قرار-الفيفا-بشأن-عقود-الأجانب-1063990347.html
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رياضة, مجتمع
أوكرانيا تطالب باستبعاد روسيا من "فيفا" و"يويفا"
08:01 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 08:28 GMT 25.10.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم (UAF)، أندريه بافيلكو، إن منظمته ستطالب باستبعاد الاتحاد الروسي لكرة القدم من اليويفا والفيفا.
تصريحات رئيس الاتحاد الأوكراني جائت ردا على تصريحات ديمتري تشيرنيشنكو حول ضم أندية من مناطق جديدة في الاتحاد الروسي لكرة القدم.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، يوم الاثنين، خلال تقرير إلى الرئيس فلاديمير بوتين، إن الحكومة اتفقت مع الاتحاد الروسي لكرة القدم على دمج الأندية من مناطق جديدة في بطولته.
وكتب بافيلكو على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا" التي تضم منصتي "فيسبوك و"إنستغرام" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة): "يوجه اتحاد كرة القدم نداء فوريا إلى الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يطالب بأشد العقوبات ضد الاتحاد الروسي لكرة القدم. وسنطالب باستبعاد روسيا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا بسبب الانتهاك الجسيم لقوانين هاتين المنظمتين".
وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف في قناته على "تلغرام" إن أندية من شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ستكون قادرة على المشاركة في المسابقات في روسيا التي تنظمها الرابطة الوطنية لكرة القدم اعتبارا من عام 2023، وستتمكن فرق الشباب من شبه الجزيرة من المشاركة فيها.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم واتحاد الاتحادات الأوروبية لكرة القدم قد أصدرت في وقت سابق بيانا مشتركا، أوقف بموجبه الفرق والأندية الروسية عن المشاركة في جميع المسابقات الدولية إلى أجل غير مسمى. في منتصف يوليو/ تموز، رفضت محكمة التحكيم الرياضي (CAS) الطعون ضد هذا القرار. كما ولم يسمح للمنتخب الروسي بالتسجيل في قرعة تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 في أكتوبر/ تشرين الأول.